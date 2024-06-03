Дивеев: соскучился по сборной, Карпин сказал: «Наконец-то ты приехал» | Источник: Чемпионат.com

«Очень соскучился по сборной, два раза должен был приехать и не смог из-за травм. Очень рад, что в итоге приехал. Вспомнил то чувство, когда играешь за сборную, надеваешь футболку. Карпин сказал: “Наконец-то ты приехал”», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

7 июня сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Беларуси. Игра пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Ранее сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.