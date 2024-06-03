Текущие события
Футбол. Сборные
20:00
Хорватия
Северная Македония
Футбол. Сборные
21:45
Англия
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Украина
Футбол. Кубок России
2.06
Балтика
Зенит
Футбол. Зарубежный
2.06
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Сборные
4.06
Словения
Армения
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
27.03
Аргентина
Коста-Рика
26.03
Испания
Бразилия
26.03
Франция
Чили
26.03
Египет
Хорватия
26.03
Шотландия
Северная Ирландия
26.03
Англия
Бельгия
26.03
Ирландия
Швейцария
26.03
Словения
Португалия
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
12:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Дивеев: Соскучился по сборной, Карпин сказал: «Наконец-то ты приехал»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признался, что скучал по сборной России.

РоссияТоварищеские матчи: календарь
Дивеев: соскучился по сборной, Карпин сказал: «Наконец-то ты приехал» | Источник: Чемпионат.com

«Очень соскучился по сборной, два раза должен был приехать и не смог из-за травм. Очень рад, что в итоге приехал. Вспомнил то чувство, когда играешь за сборную, надеваешь футболку. Карпин сказал: “Наконец-то ты приехал”», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

7 июня сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Беларуси. Игра пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Ранее сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

Отметим, что сборные России и все российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела один товарищеский матч с Сербией — 4:0. В прошлом году команда Валерия Карпина играла с Катаром, Кубой, Кенией, Камеруном, Ираком и Ираном.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Для чего эти арбитры нужны в чемпионате России?» Итоги судейства в сезоне
Нервное начало. Рублёв матерился, бросал ракетку, но прошёл первый круг
На Махачеве экономят в UFC? Сколько зарабатывает российский чемпион
«Кажется, умру и не увижу команду с золотом». Слёзы и злость на «Динамо»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь