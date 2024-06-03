Эксперт назвал причины ухода Адиева из сборной Казахстана

«Он (Адиев) давно планировал перейти в “Ахмат”. Все-таки это его родной клуб и ему там хотелось находиться. После того, как он спас команду от вылета — ему дали трехлетний контракт. Я думаю, что он доволен. Нужно поблагодарить его за работу и идти дальше.



Кто сможет его заменить? Надо будет смотреть. Я не знаю, насколько будет интересно Черчесову возглавить команду. В данный момент у сборной есть несколько кандидатов. Я думаю, что их рассматривают. Кого выбрать — решает федерация. Я сторонник выбора своего специалиста, но решение принимаю не я. Давайте дождемся официального назначения и посмотрим уже по ситуации», — отметил Есмагамбетов.