Перевод не нужен. Как новый тренер сборной Черчесов удивил казахстанских журналистов

В 2019 году Станислав Саламович приезжал в Астану в роли главного тренера сборной России на матч отборочного цикла Евро-2020 против Казахстана. Тогда его команда одержала уверенную победу со счетом 4:0.

Спустя еще три года российский специалист приезжал в Костанай с венгерским «Ференцварошем». В квалификации Лиги чемпионов его подопечные разошлись миром с местным «Тоболом» (0:0), но в ответной встрече в Венгрии команда Черчесова праздновала успех — 5:1.

В марте 2019-го, на предматчевой пресс-конференции перед игрой Казахстан — Россиия, Черчесов приятно удивил собравшихся в конференц-зале представителей СМИ. Один из журналистов задал ему вопрос на казахском языке, а когда переводчик приступил к своим функциям, тренер сказал следующее:

«Ну я же по-казахски понимаю (перебивая переводчика)… Переведите всем, чтобы они поняли», — под аплодисменты собравшихся сказал тренер.

Вопрос касался натурализации сборной России бразильского вратаря Маринато Гильерме. Говоря об этом, Черчесов отметил, что тот «говорит по-русски чуть лучше, чем он сам по-казахски», еще раз подчеркнув свои знания казахского языка.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gkSozBkLR_k" title="Пресс-Конференция Черчесова Перед матчем Россия - Казахстан" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мало кто думал тогда, что вскоре общение Черчесова с казахстанскими СМИ станет частым явлением, но теперь, после его назначение на пост главного тренера сборной, это точно неизбежно.