Перевод не нужен. Как новый тренер сборной Черчесов удивил казахстанских журналистов

В 2019 году Станислав Саламович приезжал в Астану в роли главного тренера сборной России на матч отборочного цикла Евро-2020 против Казахстана. Тогда его команда одержала уверенную победу со счетом 4:0.
Спустя еще три года российский специалист приезжал в Костанай с венгерским «Ференцварошем». В квалификации Лиги чемпионов его подопечные разошлись миром с местным «Тоболом» (0:0), но в ответной встрече в Венгрии команда Черчесова праздновала успех — 5:1.
В марте 2019-го, на предматчевой пресс-конференции перед игрой Казахстан — Россиия, Черчесов приятно удивил собравшихся в конференц-зале представителей СМИ. Один из журналистов задал ему вопрос на казахском языке, а когда переводчик приступил к своим функциям, тренер сказал следующее:
«Ну я же по-казахски понимаю (перебивая переводчика)… Переведите всем, чтобы они поняли», — под аплодисменты собравшихся сказал тренер.
Вопрос касался натурализации сборной России бразильского вратаря Маринато Гильерме. Говоря об этом, Черчесов отметил, что тот «говорит по-русски чуть лучше, чем он сам по-казахски», еще раз подчеркнув свои знания казахского языка.
Мало кто думал тогда, что вскоре общение Черчесова с казахстанскими СМИ станет частым явлением, но теперь, после его назначение на пост главного тренера сборной, это точно неизбежно.
Напомним, что на посту главного тренера сборной Казахстана 60-летний Черчесов сменил своего соотечественника 46-летнего Магомеда Адиева, который трудился на этом месте больше двух лет.