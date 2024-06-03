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19:36 (мск), источник: Vesti.kz

В КФФ сделали заявление по контракту Черчесова

В Казахстанской федерации футбола (КФФ) выступили с заявлением по контракту с российским специалистом Станиславом Черчесовым, сообщают Vesti.kz.

Казахстан
Источник: AP 2023

3 июня было объявлено о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Информация в некоторых средствах массовой информации о заработной плате нового главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова не соответствует действительности и существенно завышена. Заработная плата специалиста не подлежит разглашению в связи с конфиденциальностью условий контракта. Финансирование данного контракта не осуществляется за счет бюджетных средств. Добавим, что контракт с Магомедом Адиевым был расторгнут по обоюдному согласию», — гласит сообщение КФФ.

Напомним, последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.

Кроме того, новый наставник сборной Казахстана работал во многих российских клубах, польской «Легии» и возглавлял сборную России, вместе с которой вышел в ¼ финала на домашнем чемпионате мира 2018 года.

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