В КФФ сделали заявление по контракту Черчесова

3 июня было объявлено о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Информация в некоторых средствах массовой информации о заработной плате нового главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова не соответствует действительности и существенно завышена. Заработная плата специалиста не подлежит разглашению в связи с конфиденциальностью условий контракта. Финансирование данного контракта не осуществляется за счет бюджетных средств. Добавим, что контракт с Магомедом Адиевым был расторгнут по обоюдному согласию», — гласит сообщение КФФ.

Напомним, последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.