Экс-футболист сборной Украины Иванисеня получил российский паспорт
По данным Sport24, бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Иванисеня стал гражданином России.
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Россия
30-летний уроженец Кривого Рога с лета 2021 года выступает за самарские «Крылья Советов». До этого он играл за тбилисское «Динамо», луганскую «Зарю» и мариупольский «Ильичевец».
В ноябре 2019 года Иванисеня провел дебютную и единственную игру за сборную Украины, когда под руководством Андрея Шевченко вышел на товарищеский матч против Эстонии (1:0).