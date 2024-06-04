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00:20 (мск), источник: Sport24

Экс-футболист сборной Украины Иванисеня получил российский паспорт

По данным Sport24, бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Иванисеня стал гражданином России.

Украина
Россия
Экс-футболист сборной Украины Иванисеня получил российский паспорт | Источник: РИА "Новости"

30-летний уроженец Кривого Рога с лета 2021 года выступает за самарские «Крылья Советов». До этого он играл за тбилисское «Динамо», луганскую «Зарю» и мариупольский «Ильичевец».

В ноябре 2019 года Иванисеня провел дебютную и единственную игру за сборную Украины, когда под руководством Андрея Шевченко вышел на товарищеский матч против Эстонии (1:0).

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