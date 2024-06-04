Усатый нянь: что ждет Станислава Черчесова в Казахстане | Источник: Известия

Сборная Казахстана по футболу продолжает оставаться единственной национальной командой УЕФА, которую возглавляет российский главный тренер. 4 июня местная федерация назначила на этот пост Станислава Черчесова, который сменил Магомеда Адиева, с апреля работающего в грозненском «Ахмате». Контракт Черчесова, по данным «Спорт-Экспресса», подписан по схеме «2+2» — до лета 2026-го с возможностью продления еще на два года. Таким образом, бывший главный тренер сборной России попытается вывести казахов в финальную часть чемпионата мира-2026.

Прогресс казахов

За последние 10 лет Казахстанская федерация футбола уже несколько раз прибегала к услугам российским специалистов. Причем делала это при разных своих президентах. В 2014—2015 годах сборную Казахстана возглавлял Юрий Красножан, в 2017—2018-х — Александр Бородюк. Но наиболее успешен оказался предыдущий главный тренер команды Магомед Адиев.

46-летний специалист получил широкую известность благодаря работе с махачкалинским «Анжи», который возглавлял в 2018—2019 годах, когда тот находился в предбанкротном состоянии. Тогда у клуба не было денег, иногда даже с трудом собирались средства для поездок на гостевые матчи. Команда в итоге вылетела из РПЛ и вскоре прекратила существование, но парадокс в том, что дагестанский коллектив очень долго сохранял шансы на спасение от вылета. И лишился их только за два тура до финиша, отобрав немало очков у более сильных соперников. Особенно запомнилась домашняя победа над выигравшим тот чемпионат петербургским «Зенитом» (2:1).

Такая живучесть обреченной команды связывалась с работой Адиева. В 2022 году он возглавил сборную Казахстана. И едва не вывел ее на чемпионат Европы, который пройдет в июне в Германии. Никогда за 30 лет независимости республики ее сборная не была так близка к попаданию на турнир. Но домашняя победа над Данией (3:2) и выездная над Финляндией (2:1) позволили казахам достаточно долго претендовать на прямое попадание на Евро-2024 (туда проходили два первых места в отборочной группе), и в итоге команда попала в стыковые матчи с четвертой строчки.

В стыках казахи были разгромлены Грецией (0:5), но их выступление в отборочном цикле всё равно было признано успешным. И, возможно, Адиев продолжил бы работу, если бы в апреле не возглавил клуб «Ахмат» из родного Грозного. Ему удалось спасти команду от вылета из РПЛ.

После этого встал вопрос, дадут ли ему возможность совмещать два поста. Ни казахстанская федерация футбола, ни руководство «Ахмата» публично не отвергали такой вариант, но 1 июня контракт Адиева с казахами истек. И его не стали продлевать. В этот же день он заключил трехлетнее соглашение с грозненским клубом и будет готовить его к следующему сезону чемпионата России. Так у Казахстана возник вариант с Черчесовым.

— Поздравляю Черчесова с назначением и желаю ему удачи, — сказал «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев. — Казахстан, на мой взгляд, прогрессирует в футболе. В целом команда там хорошая, а у Черчесова большой опыт работы и со сборной. Поэтому хочу пожелать ему успешного выступления.

Команды Черчесова

Главное достижение в тренерской карьере Черчесова — выступление со сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года. Тогда он смог вывести команду из группы, чего на этом турнире с нашими не было за всю постсоветскую эпоху. Да и вообще до него на крупных соревнованиях Россия добивалась успеха лишь один раз — в 2008 году Гус Хиддинк довел ее до полуфинала чемпионата Европы.

При этом на ЧМ-2018 Черчесов смог еще и довести команду до четвертьфинала, обыграв в ⅛ финала сборную Испании — 1:1 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти. В следующей стадии наши также едва не сотворили сенсацию, доведя после 2:2 в основное и дополнительное время матча с Хорватией дело до послематчевой серии пенальти, где уже успешней оказались будущие финалисты того первенства (3:4).

В дальнейшем Станислав Саламович уверенно вывел Россию в финальную часть чемпионата Европы-2020, который в итоге был перенесен из-за ковида на лето 2021 года. Там команда проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), выиграла у Финляндии (1:0), но не смогла выйти из группы.

И Черчесова уволили с его поста. В последний год работы со сборной он подвергался жесточайшей критике за неудачные результаты в Лиге наций. Примечательно, что при этом он оставил Россию, делившую после трех туров с Хорватией первое место в отборе к чемпионату мира-2022. А при сменившем его Валерии Карпине она финишировала лишь второй, упустив прямое попадание на ЧМ и попав в стыковые матчи, где должна была сыграть с Польшей, но была снята с них после отказа соперника играть с РФ после начала специальной военной операции на Украине.

Теперь сборная России отстранена уже больше двух лет, а Валерий Карпин вынужден тренировать ее только в товарищеских матчах. Интересно, что летом 2021 года Черчесов, по его собственным словам, не хотел покидать нашу национальную команду, но увольнение из нее в дальнейшем обернулось таким образом, что Станислав Саламович избежал судьбы Валерия Георгиевича и в отличие от него и большинства других коллег имеет возможности участвовать в официальных международных соревнованиях — сначала в клубных еврокубках с «Ференцварошем», а теперь и со сборной Казахстана в отборе к чемпионату мира.

— Видимо, поставили интересную задачу, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер грозненского «Ахмата» и воронежского «Факела» Сергей Ташуев. — У сборной Казахстана сейчас подрастает неплохое поколение. Черчесов просто так не пошел бы туда. Он провел анализ, и его устроило это предложение. У него есть шанс попасть на крупный турнир, пока Россия отстранена. Возможно, тут обоюдное желание сторон. Видимо, Черчесов пошел в сборную с условием, что будет готовить сильную сборную. На мой взгляд, он поставил себе задачу, что он непросто хочет поработать, а добиться успеха, а федерация готова дать ему это.

Условия и задачи

После увольнения из сборной России Черчесов был без работы менее полугода. А в декабре 2021-го возглавил венгерский «Ференцварош». Клуб из Будапешта к тому моменту лидировал в чемпионате Венгрии, а также выиграл три предыдущих розыгрыша национального первенства. Но это мало кого впечатляло, поскольку данный коллектив в этой стране имеет большой отрыв по бюджету от остальных команд.

Поэтому основным критерием качества работы тренера там являются еврокубки, в которых клуб неудачно выступил осенью 2021 года, заняв последнее место в своей группе в Лиге Европы. Черчесов уверенно выиграл чемпионат в 2022-м, а также завоевал Кубок Венгрии, ранее не покорявшийся команде пять лет.

А осенью 2022 года добился того, ради чего его и звали в команду, — вывел ее в весеннюю часть еврокубков, чего с «Ференцварошем» не случалось с 1975-го. Под руководством Черчесова команда заняла первое место в довольно сложной группе, опередив французский «Монако», турецкий «Трабзонспор» и сербскую «Црвену Звезду».

В ⅛ финала «Ференцварош» попытался дать бой леверкузенскому «Байеру», но проиграл оба матча со счетом 0:2. Спустя год этот состав немецкого клуба во главе с тренером Хаби Алонсо с большим отрывом выиграл чемпионата Германии, прервав 10-летнюю гегемонию «Баварии», завоевал Кубок Германии и дошел до финала Лиги Европы.

Весной 2023 года Черчесов уверенно выиграл второй подряд для себя чемпионат Венгрии, но в июле неожиданно оступился в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, проиграв «Клаксвику» с Фаррерских островов (0:0; 0:3). На следующий день российского специалиста уволили.

Почти год СМИ сообщали об интересе к нему разных клубов РПЛ, в частности, «Локомотива» и «Спартака». Но в итоге в «Локо» сохранил свой пост Михаил Галактионов, а «Спартак» назначил легендарного сербского игрока римского «Лацио» и миланского «Интера» Деяна Станковича, который по ходу прошедшего сезона возглавил всё тот же «Ференцварош». Серб повторил достижение Черчесова, выиграв недавно чемпионат Венгрии, но проиграл финал Кубка, а в еврокубках показал результаты существенно хуже, чем наш специалист.

Теперь Черчесов берется за работу в Казахстане. Он в четвертый раз будет работать за пределами России. Ранее в первой половине 2000-х годов он после завершения вратарской карьеры трудился в австрийских клубах. Потом в 2015—2016 привел варшавскую «Легию» к победам в чемпионате и Кубке Польши, а затем был «Ференцварош».

— Пожелаем удачи и хорошей работы Черчесову — он специалист высокого уровня, — заявил «Известиям» бывший главный тренер сборной России Юрий Семин. — Каждое назначение нового тренера предполагает постановку задач добиться еще больших результатов, чем добился его предшественник. Магомед Адиев провел хорошую работу, едва не вывел Казахстан на чемпионат Европы, чего с этой командой никогда не было. Полагаю, от Черчесова ждут того, чтобы он превзошел это и вывел команду на чемпионат мира или Европы. У Казахстана большие амбиции. У Черчесова тоже. Поэтому желаем, чтобы он решил все задачи, которые перед ним стоят. Если он их выполнит — продолжит работать дальше, не выполнит — значит, такова тренерская судьба. У Черчесова есть все возможности для хорошего выступления, поскольку он опытный человек и тренер высокой квалификации, который отлично поработал со сборной России и прекрасно выступил во главе нее на чемпионате мира.

Напомним, в чемпионате России Черчесов работал с пятью клубами. В 2006—2007 он был спортивным директором московского «Спартака», в составе которого провел лучшие годы игроцкой карьеры (победа в чемпионате СССР — 1989, чемпионатах России — 1992−1993, Кубке СССР/СНГ — 1992). В 2007—2008 годах был главным тренером красно-белых, выиграв с ними серебро чемпионата России — 2007.

В 2011 году возглавлял в первой лиге сочинскую «Жемчужину», которую покинул из-за ее банкротства. Далее вернулся в РПЛ, где руководил грозненским «Тереком» (2011−2013), пермским «Амкаром» (2013−2014) и московским «Динамо» (2014−2015).