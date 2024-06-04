Усатый нянь: что ждет Станислава Черчесова в Казахстане
Бывший главный тренер сборной России получил работу в соседней стране.
Бывший главный тренер сборной России получил работу в соседней стране.
Сборная Казахстана по футболу продолжает оставаться единственной национальной командой УЕФА, которую возглавляет российский главный тренер. 4 июня местная федерация назначила на этот пост Станислава Черчесова, который сменил Магомеда Адиева, с апреля работающего в грозненском «Ахмате». Контракт Черчесова, по данным «Спорт-Экспресса», подписан по схеме «2+2» — до лета 2026-го с возможностью продления еще на два года. Таким образом, бывший главный тренер сборной России попытается вывести казахов в финальную часть чемпионата мира-2026.
За последние 10 лет Казахстанская федерация футбола уже несколько раз прибегала к услугам российским специалистов. Причем делала это при разных своих президентах. В 2014—2015 годах сборную Казахстана возглавлял Юрий Красножан, в 2017—2018-х — Александр Бородюк. Но наиболее успешен оказался предыдущий главный тренер команды Магомед Адиев.
46-летний специалист получил широкую известность благодаря работе с махачкалинским «Анжи», который возглавлял в 2018—2019 годах, когда тот находился в предбанкротном состоянии. Тогда у клуба не было денег, иногда даже с трудом собирались средства для поездок на гостевые матчи. Команда в итоге вылетела из РПЛ и вскоре прекратила существование, но парадокс в том, что дагестанский коллектив очень долго сохранял шансы на спасение от вылета. И лишился их только за два тура до финиша, отобрав немало очков у более сильных соперников. Особенно запомнилась домашняя победа над выигравшим тот чемпионат петербургским «Зенитом» (2:1).
Такая живучесть обреченной команды связывалась с работой Адиева. В 2022 году он возглавил сборную Казахстана. И едва не вывел ее на чемпионат Европы, который пройдет в июне в Германии. Никогда за 30 лет независимости республики ее сборная не была так близка к попаданию на турнир. Но домашняя победа над Данией (3:2) и выездная над Финляндией (2:1) позволили казахам достаточно долго претендовать на прямое попадание на Евро-2024 (туда проходили два первых места в отборочной группе), и в итоге команда попала в стыковые матчи с четвертой строчки.
После этого встал вопрос, дадут ли ему возможность совмещать два поста. Ни казахстанская федерация футбола, ни руководство «Ахмата» публично не отвергали такой вариант, но 1 июня контракт Адиева с казахами истек. И его не стали продлевать. В этот же день он заключил трехлетнее соглашение с грозненским клубом и будет готовить его к следующему сезону чемпионата России. Так у Казахстана возник вариант с Черчесовым.
— Поздравляю Черчесова с назначением и желаю ему удачи, — сказал «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев. — Казахстан, на мой взгляд, прогрессирует в футболе. В целом команда там хорошая, а у Черчесова большой опыт работы и со сборной. Поэтому хочу пожелать ему успешного выступления.
Главное достижение в тренерской карьере Черчесова — выступление со сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года. Тогда он смог вывести команду из группы, чего на этом турнире с нашими не было за всю постсоветскую эпоху. Да и вообще до него на крупных соревнованиях Россия добивалась успеха лишь один раз — в 2008 году Гус Хиддинк довел ее до полуфинала чемпионата Европы.
При этом на ЧМ-2018 Черчесов смог еще и довести команду до четвертьфинала, обыграв в ⅛ финала сборную Испании — 1:1 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти. В следующей стадии наши также едва не сотворили сенсацию, доведя после 2:2 в основное и дополнительное время матча с Хорватией дело до послематчевой серии пенальти, где уже успешней оказались будущие финалисты того первенства (3:4).
И Черчесова уволили с его поста. В последний год работы со сборной он подвергался жесточайшей критике за неудачные результаты в Лиге наций. Примечательно, что при этом он оставил Россию, делившую после трех туров с Хорватией первое место в отборе к чемпионату мира-2022. А при сменившем его Валерии Карпине она финишировала лишь второй, упустив прямое попадание на ЧМ и попав в стыковые матчи, где должна была сыграть с Польшей, но была снята с них после отказа соперника играть с РФ после начала специальной военной операции на Украине.
Теперь сборная России отстранена уже больше двух лет, а Валерий Карпин вынужден тренировать ее только в товарищеских матчах. Интересно, что летом 2021 года Черчесов, по его собственным словам, не хотел покидать нашу национальную команду, но увольнение из нее в дальнейшем обернулось таким образом, что Станислав Саламович избежал судьбы Валерия Георгиевича и в отличие от него и большинства других коллег имеет возможности участвовать в официальных международных соревнованиях — сначала в клубных еврокубках с «Ференцварошем», а теперь и со сборной Казахстана в отборе к чемпионату мира.
— Видимо, поставили интересную задачу, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер грозненского «Ахмата» и воронежского «Факела» Сергей Ташуев. — У сборной Казахстана сейчас подрастает неплохое поколение. Черчесов просто так не пошел бы туда. Он провел анализ, и его устроило это предложение. У него есть шанс попасть на крупный турнир, пока Россия отстранена. Возможно, тут обоюдное желание сторон. Видимо, Черчесов пошел в сборную с условием, что будет готовить сильную сборную. На мой взгляд, он поставил себе задачу, что он непросто хочет поработать, а добиться успеха, а федерация готова дать ему это.
После увольнения из сборной России Черчесов был без работы менее полугода. А в декабре 2021-го возглавил венгерский «Ференцварош». Клуб из Будапешта к тому моменту лидировал в чемпионате Венгрии, а также выиграл три предыдущих розыгрыша национального первенства. Но это мало кого впечатляло, поскольку данный коллектив в этой стране имеет большой отрыв по бюджету от остальных команд.
Поэтому основным критерием качества работы тренера там являются еврокубки, в которых клуб неудачно выступил осенью 2021 года, заняв последнее место в своей группе в Лиге Европы. Черчесов уверенно выиграл чемпионат в 2022-м, а также завоевал Кубок Венгрии, ранее не покорявшийся команде пять лет.
А осенью 2022 года добился того, ради чего его и звали в команду, — вывел ее в весеннюю часть еврокубков, чего с «Ференцварошем» не случалось с 1975-го. Под руководством Черчесова команда заняла первое место в довольно сложной группе, опередив французский «Монако», турецкий «Трабзонспор» и сербскую «Црвену Звезду».
В ⅛ финала «Ференцварош» попытался дать бой леверкузенскому «Байеру», но проиграл оба матча со счетом 0:2. Спустя год этот состав немецкого клуба во главе с тренером Хаби Алонсо с большим отрывом выиграл чемпионата Германии, прервав 10-летнюю гегемонию «Баварии», завоевал Кубок Германии и дошел до финала Лиги Европы.
Почти год СМИ сообщали об интересе к нему разных клубов РПЛ, в частности, «Локомотива» и «Спартака». Но в итоге в «Локо» сохранил свой пост Михаил Галактионов, а «Спартак» назначил легендарного сербского игрока римского «Лацио» и миланского «Интера» Деяна Станковича, который по ходу прошедшего сезона возглавил всё тот же «Ференцварош». Серб повторил достижение Черчесова, выиграв недавно чемпионат Венгрии, но проиграл финал Кубка, а в еврокубках показал результаты существенно хуже, чем наш специалист.
Теперь Черчесов берется за работу в Казахстане. Он в четвертый раз будет работать за пределами России. Ранее в первой половине 2000-х годов он после завершения вратарской карьеры трудился в австрийских клубах. Потом в 2015—2016 привел варшавскую «Легию» к победам в чемпионате и Кубке Польши, а затем был «Ференцварош».
— Пожелаем удачи и хорошей работы Черчесову — он специалист высокого уровня, — заявил «Известиям» бывший главный тренер сборной России Юрий Семин. — Каждое назначение нового тренера предполагает постановку задач добиться еще больших результатов, чем добился его предшественник. Магомед Адиев провел хорошую работу, едва не вывел Казахстан на чемпионат Европы, чего с этой командой никогда не было. Полагаю, от Черчесова ждут того, чтобы он превзошел это и вывел команду на чемпионат мира или Европы. У Казахстана большие амбиции. У Черчесова тоже. Поэтому желаем, чтобы он решил все задачи, которые перед ним стоят. Если он их выполнит — продолжит работать дальше, не выполнит — значит, такова тренерская судьба. У Черчесова есть все возможности для хорошего выступления, поскольку он опытный человек и тренер высокой квалификации, который отлично поработал со сборной России и прекрасно выступил во главе нее на чемпионате мира.
Напомним, в чемпионате России Черчесов работал с пятью клубами. В 2006—2007 он был спортивным директором московского «Спартака», в составе которого провел лучшие годы игроцкой карьеры (победа в чемпионате СССР — 1989, чемпионатах России — 1992−1993, Кубке СССР/СНГ — 1992). В 2007—2008 годах был главным тренером красно-белых, выиграв с ними серебро чемпионата России — 2007.
В 2011 году возглавлял в первой лиге сочинскую «Жемчужину», которую покинул из-за ее банкротства. Далее вернулся в РПЛ, где руководил грозненским «Тереком» (2011−2013), пермским «Амкаром» (2013−2014) и московским «Динамо» (2014−2015).
Алексей Фомин