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00:48 (мск), источник: Sport24

Адиев попрощался с футболистами сборной Казахстана

Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в понедельник, 3 июня, попрощался с игроками национальной команды. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Казахстан
Ахмат
Адиев попрощался с футболистами сборной Казахстана | Источник: Kff.kz

Магомед Адиев, который отныне будет сосредоточен только на работе в «Ахмате», выразил надежду в успешном выступлении сборной в текущем году в товарищеских и официальных играх.

Накануне же стало известно, что Казахстанская федерация футбола официально объявила о подписании соглашения с другим российским тренером Станиславом Черчесовым.

Ожидается, что вскоре президент КФФ Адлет Барменкулов представит Черчесова команде. Руководить сборной Казахстана в играх против Армении (7 июня) и Азербайджана (11 июня) будет Руслан Балтиев.

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