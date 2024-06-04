Адиев попрощался с футболистами сборной Казахстана
Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в понедельник, 3 июня, попрощался с игроками национальной команды. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.
Казахстан
Ахмат
Магомед Адиев, который отныне будет сосредоточен только на работе в «Ахмате», выразил надежду в успешном выступлении сборной в текущем году в товарищеских и официальных играх.
Накануне же стало известно, что Казахстанская федерация футбола официально объявила о подписании соглашения с другим российским тренером Станиславом Черчесовым.
Ожидается, что вскоре президент КФФ Адлет Барменкулов представит Черчесова команде. Руководить сборной Казахстана в играх против Армении (7 июня) и Азербайджана (11 июня) будет Руслан Балтиев.