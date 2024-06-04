Почему сборная Казахстана выбрала Черчесова? В России дали ответ

«Главный тренер сборной Казахстана — нормальная должность для Станислава Черчесова. У него есть долгий опыт работы со сборной России. Черчесов — опытный наставник, поэтому он продолжит, что начал Адиев. Хочу пожелать Черчесову успеха, ведь скоро начнутся отборочные матчи на чемпионат мира 2026 года.



Без разницы, где ему лучше работать, — в сборной или клубе. Но, наверное, все-таки лучше работать в клубе, потому что там встречаешься с футболистами каждый день. А в национальной команде видишься с игроками только перед матчами. Поэтому Черчесов подберет себе помощника, который будет просматривать и следить за каждым игроком.



Наверное, Черчесова взяли в сборную Казахстана, чтобы он привнес что-то новое, но при этом продолжил ту работу, которая была. Национальная команда Казахстана достаточно неплохо выступила в отборе на чемпионат Европы 2024 года, ведь был момент, когда они могли пройти на турнир. Но не повезло с Грецией, однако это был первый матч, где они уступили с крупным счетом», — сказал Тарханов «Чемпионату».