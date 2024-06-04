1,2 миллиона евро? В России оправдали зарплату Черчесова в сборной Казахстана
Российский журналист Павел Городницкий прокомментировал назначение Станислава Черчесова на должность главного сборной Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Российский журналист Павел Городницкий прокомментировал назначение Станислава Черчесова на должность главного сборной Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
«По Черчесову: насколько я понимаю, в Казахстане переживают, что 1,2 миллиона евро в год — слишком жирно. Вроде и правда немало, но у Черчесова хватает плюсов. Например, если он подписал контракт, то уже никуда не дернется. Плюс дисциплина, четкие принципы, полное вовлечение — короче, неплохой тренер для Казахстана. Точно не хуже, чем какой-нибудь статусный футболист-пенс из Европы с аналогичной зарплатой. Плюс у гордого Черчесова есть челлендж — сработать как минимум на уровне Адиева и завоевать такие же респекты», — написал Городницкий в своем Telegram-канале.
3 июня Черчесов официально возглавил сборную Казахстана.
По информации «СЭ», 60-летний специалист подписал контракт на срок до окончания отборочного турнира чемпионата мира-2026 и с возможностью продления соглашения еще на два года по обоюдному согласию сторон.