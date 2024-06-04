1,2 миллиона евро? В России оправдали зарплату Черчесова в сборной Казахстана

«По Черчесову: насколько я понимаю, в Казахстане переживают, что 1,2 миллиона евро в год — слишком жирно. Вроде и правда немало, но у Черчесова хватает плюсов. Например, если он подписал контракт, то уже никуда не дернется. Плюс дисциплина, четкие принципы, полное вовлечение — короче, неплохой тренер для Казахстана. Точно не хуже, чем какой-нибудь статусный футболист-пенс из Европы с аналогичной зарплатой. Плюс у гордого Черчесова есть челлендж — сработать как минимум на уровне Адиева и завоевать такие же респекты», — написал Городницкий в своем Telegram-канале.