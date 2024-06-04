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12:55 (мск), источник: Vesti.kz

1,2 миллиона евро? В России оправдали зарплату Черчесова в сборной Казахстана

Российский журналист Павел Городницкий прокомментировал назначение Станислава Черчесова на должность главного сборной Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Казахстан
Источник: РИА "Новости"

«По Черчесову: насколько я понимаю, в Казахстане переживают, что 1,2 миллиона евро в год — слишком жирно. Вроде и правда немало, но у Черчесова хватает плюсов. Например, если он подписал контракт, то уже никуда не дернется. Плюс дисциплина, четкие принципы, полное вовлечение — короче, неплохой тренер для Казахстана. Точно не хуже, чем какой-нибудь статусный футболист-пенс из Европы с аналогичной зарплатой. Плюс у гордого Черчесова есть челлендж — сработать как минимум на уровне Адиева и завоевать такие же респекты», — написал Городницкий в своем Telegram-канале.

3 июня Черчесов официально возглавил сборную Казахстана.

По информации «СЭ», 60-летний специалист подписал контракт на срок до окончания отборочного турнира чемпионата мира-2026 и с возможностью продления соглашения еще на два года по обоюдному согласию сторон.

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