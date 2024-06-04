В составе сборной Казахстана произошли изменения после назначения нового тренера

Источник: КФФ

На сборах в Алматы команду готовит ассистент главного тренера сборной Руслан Балтиев. Новый тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым, который был назначен на этот пост 3 июня приступит к работе уже после окончания товарищеских матчей.

Отмечается, что в окончательный список национальной сборной Казахстана внесены некоторые изменения. Вместо получившего травму колена Адильхана Добая в команду привлечен Михаил Габышев из «Елимая».

Также расположение команды покинули Ислам Чесноков (травма стопы), Александр Зуев и Бекхан Шайзада (у обоих — ОРВИ). В качестве третьего голкипера на УТС будет задействован вратарь «Кайрата» Данил Устименко. А нападающий команды Иван Свиридов отправился с молодежной сборной U21 на товарищеские матчи против сверстников из Грузии.