На матче сборных России и Белоруссии в Минске ожидается 20−22 тысяч зрителей

На данный момент реализовано около 16 тысяч билетов, рассказал первый заместитель главы Федерации футбола Белоруссии Андрей Василевич.

Матч Белоруссия — Россия состоится 7 июня в Минске на стадионе «Динамо» и начнется в 20:00 по московскому времени. Вместимость арены, где пройдет игра, составляет 22 246 зрителей.