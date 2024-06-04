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4 июня, источник: Sport24

На матче сборных России и Белоруссии в Минске ожидается 20−22 тысяч зрителей

На товарищеском матче в Минске между сборными Белоруссии и России ожидается от 20 до 22 тысяч болельщиков.

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На данный момент реализовано около 16 тысяч билетов, рассказал первый заместитель главы Федерации футбола Белоруссии Андрей Василевич.

Матч Белоруссия — Россия состоится 7 июня в Минске на стадионе «Динамо» и начнется в 20:00 по московскому времени. Вместимость арены, где пройдет игра, составляет 22 246 зрителей.

«На товарищеский матч между сборными Белоруссии и России реализовано около 16 тысяч билетов. Прогнозируемое число зрителей — 20−22 тысячи», — приводит слова Василевича РИА Новости.

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