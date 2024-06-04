Следующий соперник сборной Казахстана дал бой участнику Евро-2024
Сборная Армении по футболу провела товарищеский матч с участником Евро-2024 командой Словении, сообщают Vesti.kz.
Словения
АрменияТоварищеские матчи: календарь
Сборная Армении по футболу провела товарищеский матч с участником Евро-2024 командой Словении, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Любляне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
На 11-й минуте Ян Млакар вывел словенцев вперед. Гости по ходу матча сумели выправить игру и на 56-й минуте сравняли счет после гола экс-защитника «Астаны» Вараздата Арояна. Словенцы вырвали победу на 63-й минуте после гола Йосипа Иличича.
Напомним, 7 июня в Ереване сборная Армении в товарищеском матче примет команду Казахстана.
Сборная Словении, выступавшая в отборе на Евро-2024 вместе с Казахстаном сыграет на предстоящем континентальном первенстве в Германии в группе C с командами Дании, Сербии и Англии.