Следующий соперник сборной Казахстана дал бой участнику Евро-2024

Источник: Соцсети

Встреча в Любляне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

На 11-й минуте Ян Млакар вывел словенцев вперед. Гости по ходу матча сумели выправить игру и на 56-й минуте сравняли счет после гола экс-защитника «Астаны» Вараздата Арояна. Словенцы вырвали победу на 63-й минуте после гола Йосипа Иличича.

Напомним, 7 июня в Ереване сборная Армении в товарищеском матче примет команду Казахстана.