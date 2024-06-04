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4 июня, источник: Vesti.kz

Следующий соперник сборной Казахстана дал бой участнику Евро-2024

Сборная Армении по футболу провела товарищеский матч с участником Евро-2024 командой Словении, сообщают Vesti.kz.

Словения
АрменияТоварищеские матчи: календарь
Источник: Соцсети

Встреча в Любляне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

На 11-й минуте Ян Млакар вывел словенцев вперед. Гости по ходу матча сумели выправить игру и на 56-й минуте сравняли счет после гола экс-защитника «Астаны» Вараздата Арояна. Словенцы вырвали победу на 63-й минуте после гола Йосипа Иличича.

Напомним, 7 июня в Ереване сборная Армении в товарищеском матче примет команду Казахстана.

Сборная Словении, выступавшая в отборе на Евро-2024 вместе с Казахстаном сыграет на предстоящем континентальном первенстве в Германии в группе C с командами Дании, Сербии и Англии.

Словения
2:1
Первый тайм: 1:0
Армения
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