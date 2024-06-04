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4 июня, источник: Vesti.kz

Президент ФИФА обратился к игрокам сборной Узбекистана перед Олимпиадой-2024

Президент ФИФА Джанни Инфантино пожелал удачи футболистам сборной Узбекистана U23, которой предстоит выступить на Олимпийских играх в Париже, сообщают Vesti.kz.

Узбекистан
Источник: ufa.uz

«Желаем удачи Узбекистану в мужском футбольном турнире на Олимпийских играх во Франции. Я надеюсь, вы воспользуетесь этой возможностью, чтобы продемонстрировать миру свой невероятный прогресс», — написал Инфантино в своих соцсетях.

Команда Узбекистана вышла на Олимпиаду после успешного выступления на чемпионате Азии, где она дошла до финала. В Париже подопечные Тимура Кападзе сыграют с квартете с Испанией, Египтом и Доминиканской Республикой.

Добавим, что футбольный турнир на Олимпиаде в Париже пройдет с 24 июля по 10 августа. Сами игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

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