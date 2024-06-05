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18:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Гершкович: Для России не будет лёгкой игры со сборной Беларуси — матч пройдёт в Минске

Бывший футболист Михаил Гершкович поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Беларуси.

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Гершкович: для России не будет лёгкой игры со сборной Беларуси — матч пройдёт в Минске | Источник: Чемпионат.com

"Для того чтобы сборной России выиграть в товарищеском матче с Беларусью, нужно выйти с полной самоотдачей и настроем. Для сборной России точно не будет лёгкой игры, потому что матч пройдёт в Минске, куда придут белорусские болельщики.

Но я верю в победу и надеюсь, что руководство сборной России сумеет настроить футболистов на игру. Несмотря на то что Беларусь — не самый выдающийся соперник, надеюсь на хорошую и зрелищную игру, которую наша сборная показывала с Камеруном и особенно с сербами«, — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.

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