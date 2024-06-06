Сборная Казахстана по футболу прибыла в Армению
Сборная Казахстана по футболу прибыла в Ереван, где ей предстоит провести товарищеский матч с командой Арменией, сообщают Vesti.kz.
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Сборная Казахстана по футболу прибыла в Ереван, где ей предстоит провести товарищеский матч с командой Арменией, сообщают Vesti.kz.
«Сборная Казахстана благополучно прибыла в столицу Армении Ереван. По плану, команда проведет тренировку перед завтрашней игрой. Отметим, что седьмого июня национальная сборная проведет товарищеский матч с Арменией», — говорится в сообщении КФФ.
Матч Армения — Казахстан пройдет на Республиканском стадионе имени В. Саркисяна и начнется в 21:00 по астанинскому времени.
11-го июня сборная Казахстана сыграет на выезде с Азербайджаном.