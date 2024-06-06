Сборная Казахстана по футболу прибыла в Армению

«Сборная Казахстана благополучно прибыла в столицу Армении Ереван. По плану, команда проведет тренировку перед завтрашней игрой. Отметим, что седьмого июня национальная сборная проведет товарищеский матч с Арменией», — говорится в сообщении КФФ.