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11:54 (мск), источник: ТАСС

Футболист Чернов назвал причину паузы в игре за сборную России

Защитник попал в окончательный состав сборной России на июньский сбор, в ходе которого команда на выезде сыграет с белорусами 7 июня.

Россия
СпартакТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Причиной отсутствия защитника московского «Спартака» Никиты Чернова в составе сборной России с 2015 года являются выступления в арендах и Мелбет — Первой лиге. Об этом Чернов рассказал в интервью ТАСС.

Чернов попал в окончательный состав сборной России на июньский сбор, в ходе которого команда на выезде сыграет с белорусами 7 июня. В последний раз Чернов играл за национальную команду в матче отбора к чемпионату Европы 2016 года против сборной Австрии (0:1), где вышел на замену на 9-й минуте вместо травмированного Василия Березуцкого.

«Не знаю, попал в ЦСКА, много аренд было, играл в Первой лиге, — сказал Чернов. — Думаю, что на Первую лигу не особо смотрят, когда вызывают игроков в национальную команду. Старался всегда, выкладывался на 100 процентов, но там уже тренер решает. Безусловно, я соскучился по сборной».

«Как узнал о вызове в сборную? Провели отрезок из хороших матчей. Кто-то из ребят в клубе говорил, что вызовут. Узнал о вызове, когда победили “Краснодар”. [Тренер сборной России] Николай Николаевич Писарев подошел после игры, сказал готовиться к сборной. Я понял, что все правильно делаю. Сначала увидел расширенный список, потом уже окончательный», — добавил Чернов.

Чернову 28 лет, в прошедшем сезоне защитник провел за «Спартак» 19 матчей в разных турнирах, отдав одну голевую передачу.

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