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11:36 (мск), источник: Vesti.kz

Магомед Адиев назвал причины ухода из сборной Казахстана

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев назвал причины ухода из сборной Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Казахстан
Источник: РИА "Новости"

Российский специалист совмещал посты с начала апреля. 31 мая Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана, мотивируя свое решение семейными обстоятельствами.

«Это решение созрело у меня сразу после поражения сборной Казахстана от Греции со счетом 0:5 — я, как тренер, после такого фиаско должен был тут же подать в отставку, но я не мог тогда поступить, подумав только о себе: за мной была команда, президент, которых я не мог подставить.
Я посмотрел в РПЛ на немного другой футбол и сказал президенту Казахстанской федерации футбола: “Очень классно, когда у тебя сборная и за тобой вся страна, которую ты объединяешь. Но мне, как тренеру, не хватает этих десяти игр в год, и я уже живу в этом режиме сборной два года”. Объяснил, что мои чувства в футболе притупляются от этого и мне нужна борьба в рабочем процессе. В клубе немного другая работа — интенсивность игр и антураж в РПЛ, мечта стать тренером в этой лиге повлияли на меня во время принятия такого решения», — сказал Адиев в интервью «Спорт Шредингера».

46-летний Адиев возглавлял сборную Казахстана с 2022 года. Под его руководством команда выиграла свою группу в Лиге наций, выйдя в дивизион B, а также до последнего боролась за путевку на Евро-2024. У тренера был контракт с КФФ до конца 2024 года.

Всего под руководством российского специалиста сборная Казахстана сыграла 21 матч, одержала 11 побед, потерпела девять поражений и один раз сыграла вничью.

2 года Адиева в сборной Казахстана: выиграл группу Лиги наций, побил рекорд на Евро и вырастил новых звезд.

3 июня сборная Казахстана представила нового главного тренера. Им стал Станислав Черчесов.

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