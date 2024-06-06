Магомед Адиев назвал причины ухода из сборной Казахстана
Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев назвал причины ухода из сборной Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев назвал причины ухода из сборной Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Российский специалист совмещал посты с начала апреля. 31 мая Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана, мотивируя свое решение семейными обстоятельствами.
«Это решение созрело у меня сразу после поражения сборной Казахстана от Греции со счетом 0:5 — я, как тренер, после такого фиаско должен был тут же подать в отставку, но я не мог тогда поступить, подумав только о себе: за мной была команда, президент, которых я не мог подставить.
Я посмотрел в РПЛ на немного другой футбол и сказал президенту Казахстанской федерации футбола: “Очень классно, когда у тебя сборная и за тобой вся страна, которую ты объединяешь. Но мне, как тренеру, не хватает этих десяти игр в год, и я уже живу в этом режиме сборной два года”. Объяснил, что мои чувства в футболе притупляются от этого и мне нужна борьба в рабочем процессе. В клубе немного другая работа — интенсивность игр и антураж в РПЛ, мечта стать тренером в этой лиге повлияли на меня во время принятия такого решения», — сказал Адиев в интервью «Спорт Шредингера».
46-летний Адиев возглавлял сборную Казахстана с 2022 года. Под его руководством команда выиграла свою группу в Лиге наций, выйдя в дивизион B, а также до последнего боролась за путевку на Евро-2024. У тренера был контракт с КФФ до конца 2024 года.
Всего под руководством российского специалиста сборная Казахстана сыграла 21 матч, одержала 11 побед, потерпела девять поражений и один раз сыграла вничью.
2 года Адиева в сборной Казахстана: выиграл группу Лиги наций, побил рекорд на Евро и вырастил новых звезд.
3 июня сборная Казахстана представила нового главного тренера. Им стал Станислав Черчесов.