Магомед Адиев назвал причины ухода из сборной Казахстана

«Это решение созрело у меня сразу после поражения сборной Казахстана от Греции со счетом 0:5 — я, как тренер, после такого фиаско должен был тут же подать в отставку, но я не мог тогда поступить, подумав только о себе: за мной была команда, президент, которых я не мог подставить.

Я посмотрел в РПЛ на немного другой футбол и сказал президенту Казахстанской федерации футбола: “Очень классно, когда у тебя сборная и за тобой вся страна, которую ты объединяешь. Но мне, как тренеру, не хватает этих десяти игр в год, и я уже живу в этом режиме сборной два года”. Объяснил, что мои чувства в футболе притупляются от этого и мне нужна борьба в рабочем процессе. В клубе немного другая работа — интенсивность игр и антураж в РПЛ, мечта стать тренером в этой лиге повлияли на меня во время принятия такого решения», — сказал Адиев в интервью «Спорт Шредингера».