Карпин объяснил отсутствие в сборной России Глушенкова и Пиняева

«У Глушенкова была травма, он неделю не тренировался, сам сказал, что сыграл последний матч на уколах. То же самое можно сказать по [Дмитрию] Баринову и Пиняеву. Рассчитываю ли я на Глушенкова? Мы на всех рассчитываем», — сказал Карпин.