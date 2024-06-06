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19:49 (мск), источник: ТАСС

Карпин объяснил отсутствие в сборной России Глушенкова и Пиняева

По словам главного тренера команды, игроки пропускают сбор из-за проблем со здоровьем.

Россия
Беларусь
ЛокомотивТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Полузащитники московского «Локомотива» Максим Глушенков и Сергей Пиняев пропускают сбор национальной команды России из-за повреждений. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В пятницу сборная России проведет товарищеский матч с командой Белоруссии, она состоится в Минске на стадионе «Динамо», начало — 20.00 мск.

«У Глушенкова была травма, он неделю не тренировался, сам сказал, что сыграл последний матч на уколах. То же самое можно сказать по [Дмитрию] Баринову и Пиняеву. Рассчитываю ли я на Глушенкова? Мы на всех рассчитываем», — сказал Карпин.

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