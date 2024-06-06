Карпин объяснил отсутствие в сборной России Глушенкова и Пиняева
По словам главного тренера команды, игроки пропускают сбор из-за проблем со здоровьем.
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По словам главного тренера команды, игроки пропускают сбор из-за проблем со здоровьем.
МИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Полузащитники московского «Локомотива» Максим Глушенков и Сергей Пиняев пропускают сбор национальной команды России из-за повреждений. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
В пятницу сборная России проведет товарищеский матч с командой Белоруссии, она состоится в Минске на стадионе «Динамо», начало — 20.00 мск.
«У Глушенкова была травма, он неделю не тренировался, сам сказал, что сыграл последний матч на уколах. То же самое можно сказать по [Дмитрию] Баринову и Пиняеву. Рассчитываю ли я на Глушенкова? Мы на всех рассчитываем», — сказал Карпин.