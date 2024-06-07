Не надо унизительных эпитетов — сборная России нужна болельщикам и футболистам
В пятницу «Наши парни» сыграют в Минске с Белоруссией.
В пятницу «Наши парни» сыграют в Минске с Белоруссией.
Вечером в пятницу сборная России проведет товарищеский матч с Белоруссией. За два года мы уже привыкли к нынешнему формату существования национальной команды, рефлексия по поводу отсутствия официальных соревнований ушла на второй план.
Глупо представлять, что игра с соседями носит какой-то судьбоносный характер, что мотивация будет запредельной, а эмоции — непередаваемыми. Нет, конечно, контрольная встреча никогда не сравнится по накалу с официальной.
Но не стоит и впадать в другую крайность, как некоторые, — хлестать себя самоуничижительными эпитетами, уверяя окружающих, что матч бессмысленный, а сборную надо распустить. Бред.
Начнем с того, что футбол — для болельщиков, а они голосуют ногами, заполняя трибуны в Москве на Камеруне и Сербии, а в Волгограде — на Кубе. Теперь и в Минске ждут аншлаг на 22-тысячной арене. Получается, «товары» нужны зрителям.
Как необходимы они и самой сборной. Футболисты могли бы уже нежиться где-нибудь на мальдивских пляжах, а они льют пот в Новогорске и в Минске. Причем делают это с явным удовольствием — об отказах выступать за национальную команду мы в последнее время ничего не слышали. Охотно едут в нее не только представители РПЛ, скучающие по международному уровню, но и все легионеры. Если только травмы и болезни остановят, как сейчас Головина и Захаряна. Арсен даже пробыл пару дней на базе, но все же температура не оставила шансов выйти против белорусов. При этом все здоровые — Лунев, Алексей Миранчук, Кузяев — на месте. А теперь в категорию легионеров переходит и «новый француз» — Сафонов.
Президент РФС Александр Дюков на днях заявил, что надеется на определенные оптимистичные для нас изменения со стороны ФИФА и УЕФА уже будущей осенью. Подробностей не раскрыл, но радует, что речь вообще заходит о подобном, пусть даже это коснется, например, только юношеского футбола. Для начала и это здорово.
А первая сборная, конечно, должна постоянно играть. Готовиться во всеоружии вернуться после бана, постоянно напоминать о своем существовании, показывать умение организовывать матчи на самом высоком уровне и обозначать, что встречи с Россией — совершенно нормальное явление. Да и просто набирать рейтинговые очки, чтобы когда-то при жеребьевках иметь более выгодные позиции.
В общем, с интересом ждем очередной международный матч российской сборной. Дискуссии о необходимости существования команды можно сворачивать — положительный ответ очевиден.
Вратари Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах», Азербайджан), Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»).
Защитники Никита Чернов («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Илья Вахания, Андрей Лангович (оба — «Ростов»), Евгений Морозов («Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба — «Крылья Советов»).
Полузащитники Далер Кузяев («Гавр», Франция), Антон Миранчук, Артем Карпукас (оба — «Локомотив»), Данил Глебов, Кирилл Щетинин (оба — «Ростов»), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Лечи Садулаев («Ахмат»).
Нападающие Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).
Автор: Константин Алексеев