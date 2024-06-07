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19:19 (мск), источник: Vesti.kz

Черчесов способен вывести Казахстан на ЧМ-2026 — мнение Грызлова

Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что главному тренеру сборной Казахстана по футболу Станиславу Черчесову по силам вывести команду в финальную часть чемпионата мира, передают Vesti.kz.

Казахстан
Источник: РИА "Новости"

3 июня Черчесов был назначен главным тренером сборной Казахстана. Ранее эту должность занимал Магомед Адиев.

— Вы знакомы с Черчесовым. Как оцените его назначение в сборную Казахстана?

— Эта команда имеет все шансы выйти на чемпионат мира. Думаю, Черчесову по силам вывести сборную Казахстана в финальную стадию турнира в 2026 году, — приводит его слова «Матч ТВ».

— Адиев задал высокую планку, выиграв группу Лиги наций и дойдя до плей‑офф квалификации чемпионата Европы. Черчесова ждет серьезное давление?

— Команды, которые тренировал Черчесов, добивались высоких результатов. И апогеем стал чемпионат мира 2018 года, когда сборная России вышла в четвертьфинал. Это отличный результат. Черчесов стал чемпионом в Польше и Венгрии, я уверен, что новые победы не заставят себя ждать.

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