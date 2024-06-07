Черчесов способен вывести Казахстан на ЧМ-2026 — мнение Грызлова

— Вы знакомы с Черчесовым. Как оцените его назначение в сборную Казахстана?

— Эта команда имеет все шансы выйти на чемпионат мира. Думаю, Черчесову по силам вывести сборную Казахстана в финальную стадию турнира в 2026 году, — приводит его слова «Матч ТВ».

— Команды, которые тренировал Черчесов, добивались высоких результатов. И апогеем стал чемпионат мира 2018 года, когда сборная России вышла в четвертьфинал. Это отличный результат. Черчесов стал чемпионом в Польше и Венгрии, я уверен, что новые победы не заставят себя ждать.