Черчесов способен вывести Казахстан на ЧМ-2026 — мнение Грызлова

3 июня Черчесов был назначен главным тренером сборной Казахстана. Ранее эту должность занимал Магомед Адиев.
— Вы знакомы с Черчесовым. Как оцените его назначение в сборную Казахстана?
— Эта команда имеет все шансы выйти на чемпионат мира. Думаю, Черчесову по силам вывести сборную Казахстана в финальную стадию турнира в 2026 году, — приводит его слова «Матч ТВ».
— Адиев задал высокую планку, выиграв группу Лиги наций и дойдя до плей‑офф квалификации чемпионата Европы. Черчесова ждет серьезное давление?
— Команды, которые тренировал Черчесов, добивались высоких результатов. И апогеем стал чемпионат мира 2018 года, когда сборная России вышла в четвертьфинал. Это отличный результат. Черчесов стал чемпионом в Польше и Венгрии, я уверен, что новые победы не заставят себя ждать.