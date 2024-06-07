Сафонов и братья Миранчуки — в основе сборной России на матч с белорусами

В пятницу источник РИА Новости сообщил, что Сафонову ограничили выезд из РФ из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. После возвращения из Белоруссии спортсмен не сможет выехать за границу. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что «Пари Сен-Жермен» оформит трансфер Сафонова в ближайшие дни, так как футболист сообщил ему, что уже прошел медосмотр в Париже.