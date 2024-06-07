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19:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сафонов и братья Миранчуки — в основе сборной России на матч с белорусами

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе сборной России по футболу на товарищеский матч против белорусов, сообщается в Telegram-канале национальной команды.

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Сафонов и братья Миранчуки — в основе сборной России на матч с белорусами | Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу источник РИА Новости сообщил, что Сафонову ограничили выезд из РФ из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. После возвращения из Белоруссии спортсмен не сможет выехать за границу. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что «Пари Сен-Жермен» оформит трансфер Сафонова в ближайшие дни, так как футболист сообщил ему, что уже прошел медосмотр в Париже.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Матвей Сафонов (вратарь), Юрий Горшков, Евгений Морозов, Игорь Дивеев, Илья Вахания, Далер Кузяев, Данил Глебов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук (капитан), Константин Тюкавин, Иван Обляков.

Встреча между сборными России и Белоруссии пройдет в Минске и начнется в 20:00 мск.

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