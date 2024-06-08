Голкипер сборной России Сафонов вернулся в Москву из Минска вместе с командой

Национальная команда прилетела в аэропорт Шереметьево из Минска, где в пятницу одержала победу в товарищеском матче над командой Белоруссии со счетом 4:0.

В Никулинском суде Москвы сообщили ТАСС, что там рассматривались дела о бракоразводном процессе и разделе имущества Сафонова и его супруги, но о принятом решении не было сказано. В базе данных ФССП есть сведения об исполнительном производстве, открытом 9 февраля 2024 года на основании решения Никулинского суда Москвы, однако иных подробностей там не приводится. По информации Telegram-канала Baza, сумма долга составляет на данный момент 60 млн рублей.