Голкипер сборной России Сафонов вернулся в Москву из Минска вместе с командой
Команда обыграла белорусов в товарищеском матче со счетом 4:0.
Команда обыграла белорусов в товарищеском матче со счетом 4:0.
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов прилетел вместе с командой в Москву, передает корреспондент ТАСС.
Национальная команда прилетела в аэропорт Шереметьево из Минска, где в пятницу одержала победу в товарищеском матче над командой Белоруссии со счетом 4:0.
Ранее источник, знакомый с материалами исполнительного производства в отношении спортсмена, сообщил ТАСС, что пристав-исполнитель Управления федеральной службы судебных приставов Москвы вынес постановление об ограничении выезда Сафонову за пределы РФ из-за невыплаченного долга по алиментам.
В Никулинском суде Москвы сообщили ТАСС, что там рассматривались дела о бракоразводном процессе и разделе имущества Сафонова и его супруги, но о принятом решении не было сказано. В базе данных ФССП есть сведения об исполнительном производстве, открытом 9 февраля 2024 года на основании решения Никулинского суда Москвы, однако иных подробностей там не приводится. По информации Telegram-канала Baza, сумма долга составляет на данный момент 60 млн рублей.