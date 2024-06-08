Ещенко: зачем нам говорить об уровне сборной России? Сейчас самое главное, что она жива

«Уровень у сборной России будет тогда, когда она будет играть в Европе. У каждого свои задачи. Сборная жива, она работает, тренируется, играет с теми, кто хочет играть с нами. Это самое главное. А об уровне мы будем говорить позже — зачем это делать сейчас?» — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.