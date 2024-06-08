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17:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Тарханов: Думаю, контракт Карпина со сборной России будет продлён

Российский специалист Александр Тарханов высказался об истекающем контракте главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Россия
Тарханов: думаю, контракт Карпина со сборной России будет продлён | Источник: Чемпионат.com

«Что касается контракта Карпина со сборной России, мне кажется, что он будет продлён. Я прочитал, что есть договорённость между РФС и Карпиным, поэтому, почему нет?» — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Валерию Карпину 55 лет, он стал главным тренером национальной команды 23 июля 2021 года. Действующее трудовое соглашение 55-летнего специалиста рассчитано до 31 июля 2024 года. Карпин также возглавляет «Ростов», контракт с которым рассчитан до лета 2026 года.

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

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