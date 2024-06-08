Тарханов: Думаю, контракт Карпина со сборной России будет продлён

«Что касается контракта Карпина со сборной России, мне кажется, что он будет продлён. Я прочитал, что есть договорённость между РФС и Карпиным, поэтому, почему нет?» — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.