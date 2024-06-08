Тарханов: Думаю, контракт Карпина со сборной России будет продлён
Российский специалист Александр Тарханов высказался об истекающем контракте главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Россия
Российский специалист Александр Тарханов высказался об истекающем контракте главного тренера сборной России Валерия Карпина.
«Что касается контракта Карпина со сборной России, мне кажется, что он будет продлён. Я прочитал, что есть договорённость между РФС и Карпиным, поэтому, почему нет?» — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Валерию Карпину 55 лет, он стал главным тренером национальной команды 23 июля 2021 года. Действующее трудовое соглашение 55-летнего специалиста рассчитано до 31 июля 2024 года. Карпин также возглавляет «Ростов», контракт с которым рассчитан до лета 2026 года.
7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.