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17:48 (мск), источник: Sport24

Ташуев рассказал, что мог возглавить сборную Белоруссии

Российский тренер Сергей Ташуев рассказал, что несколько лет назад мог возглавить сборную Белоруссии.

Беларусь
Источник: РИА "Новости"

— Если Карпин не продлит контракт с РФС, а вам предложат возглавить сборную России, вы согласитесь?

— Каждый из российских тренеров хотел бы поработать в нашей сборной.

— А в сборной другой страны?

— В 2020 году я почти возглавил сборную Белоруссии. Я мог прийти команду буквально за 20 дней до того, как по всему миру началась активная фаза пандемии, — сказал Ташуев в интервью Metaratings.ru.

Последним клубом Ташуева был воронежский «Факел», который он покинул в апреле 2024 года. Накануне сборная России обыграла Белоруссию со счетом 4:0.

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