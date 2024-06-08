Ташуев рассказал, что мог возглавить сборную Белоруссии

— Если Карпин не продлит контракт с РФС, а вам предложат возглавить сборную России, вы согласитесь?

— Каждый из российских тренеров хотел бы поработать в нашей сборной.

— А в сборной другой страны?

— В 2020 году я почти возглавил сборную Белоруссии. Я мог прийти команду буквально за 20 дней до того, как по всему миру началась активная фаза пандемии, — сказал Ташуев в интервью Metaratings.ru.