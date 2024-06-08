Ташуев рассказал, что мог возглавить сборную Белоруссии
Российский тренер Сергей Ташуев рассказал, что несколько лет назад мог возглавить сборную Белоруссии.
Беларусь
Российский тренер Сергей Ташуев рассказал, что несколько лет назад мог возглавить сборную Белоруссии.
— Если Карпин не продлит контракт с РФС, а вам предложат возглавить сборную России, вы согласитесь?
— Каждый из российских тренеров хотел бы поработать в нашей сборной.
— А в сборной другой страны?
— В 2020 году я почти возглавил сборную Белоруссии. Я мог прийти команду буквально за 20 дней до того, как по всему миру началась активная фаза пандемии, — сказал Ташуев в интервью Metaratings.ru.
Последним клубом Ташуева был воронежский «Факел», который он покинул в апреле 2024 года. Накануне сборная России обыграла Белоруссию со счетом 4:0.