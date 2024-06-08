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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
18:11 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана отправилась на второй матч после ухода Адиева

Футболисты и тренерский штаб сборной Казахстана отправились на второй товарищеский матч, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

КазахстанТоварищеские матчи: календарь
Источник: КФФ

Сегодня, восьмого июня команда вылетела из столицы Армении — Еревана в австрийскую Вену. Дальше наши футболисты на автобусе отправится в венгерский город Сомбатхей, где состоится товарищеская встреча со сборной Азербайджана.

Отметим, что после матча с Азербайджаном к работе со сборной приступит новый главный тренер — Станислав Черчесов.

Накануне национальная команда провела товарищескую игру с Арменией в Ереване и потерпела поражение со счетом 1:2.

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