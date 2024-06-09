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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
11:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол 17-летнего Эндрика помог сборной Бразилии одолеть мексиканцев

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сборная Бразилии по футболу переиграла команду Мексики в товарищеском матче.

Бразилия
МексикаТоварищеские матчи: календарь
Источник: AP 2023

Встреча, которая прошла в ночь на воскресенье в городе Колледж-Стейшен (штат Техас, США), завершилась со счетом 3:2 в пользу бразильцев, в составе которых голы забили Андреас Перейра (5-я минута), Габриэль Мартинелли (54) и Эндрик (90+6). За сборную Мексики отличились Хулиан Киньонес (73) и Гильермо Мартинес (90+2).

Автор победного гола, 17-летний Эндрик, забил свой третий мяч за сборную Бразилии. Футболист выступает за «Палмейрас», а в июле 2024 года по достижении 18-летия перейдет в мадридский «Реал».

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Мексика
2:3
Первый тайм: 0:1
Бразилия
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