Гол 17-летнего Эндрика помог сборной Бразилии одолеть мексиканцев
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сборная Бразилии по футболу переиграла команду Мексики в товарищеском матче.
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сборная Бразилии по футболу переиграла команду Мексики в товарищеском матче.
Встреча, которая прошла в ночь на воскресенье в городе Колледж-Стейшен (штат Техас, США), завершилась со счетом 3:2 в пользу бразильцев, в составе которых голы забили Андреас Перейра (5-я минута), Габриэль Мартинелли (54) и Эндрик (90+6). За сборную Мексики отличились Хулиан Киньонес (73) и Гильермо Мартинес (90+2).
Автор победного гола, 17-летний Эндрик, забил свой третий мяч за сборную Бразилии. Футболист выступает за «Палмейрас», а в июле 2024 года по достижении 18-летия перейдет в мадридский «Реал».