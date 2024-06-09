Гол 17-летнего Эндрика помог сборной Бразилии одолеть мексиканцев

Встреча, которая прошла в ночь на воскресенье в городе Колледж-Стейшен (штат Техас, США), завершилась со счетом 3:2 в пользу бразильцев, в составе которых голы забили Андреас Перейра (5-я минута), Габриэль Мартинелли (54) и Эндрик (90+6). За сборную Мексики отличились Хулиан Киньонес (73) и Гильермо Мартинес (90+2).