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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
12:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Карраскаля помог сборной Колумбии разгромить США

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Колумбии разгромили команду США в товарищеском матче.

Колумбия
СШАТоварищеские матчи: календарь
Источник: AP 2023

Встреча прошла в ночь на воскресенье в Ландовере (США) и завершилась со счетом 5:1 в пользу колумбийцев. В составе победителей мячи забили Джон Ариас (6-я минута), Рафаэль Борре (19), Ричард Риос (77), Хорхе Карраскаль (85) и Луис Синистерра (88). Единственный гол сборной США забил Тимоти Веа (58).

Для 26-летнего полузащитника Карраскаля, представляющего московское «Динамо», этот гол стал вторым за национальную команду.

Сборная США 13 июня примет команду Бразилии в товарищеской игре, колумбийцы 16 июня сыграют с боливийцами.

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