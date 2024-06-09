Гол Карраскаля помог сборной Колумбии разгромить США

Встреча прошла в ночь на воскресенье в Ландовере (США) и завершилась со счетом 5:1 в пользу колумбийцев. В составе победителей мячи забили Джон Ариас (6-я минута), Рафаэль Борре (19), Ричард Риос (77), Хорхе Карраскаль (85) и Луис Синистерра (88). Единственный гол сборной США забил Тимоти Веа (58).