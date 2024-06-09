Гол Карраскаля помог сборной Колумбии разгромить США
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Колумбии разгромили команду США в товарищеском матче.
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Колумбии разгромили команду США в товарищеском матче.
Встреча прошла в ночь на воскресенье в Ландовере (США) и завершилась со счетом 5:1 в пользу колумбийцев. В составе победителей мячи забили Джон Ариас (6-я минута), Рафаэль Борре (19), Ричард Риос (77), Хорхе Карраскаль (85) и Луис Синистерра (88). Единственный гол сборной США забил Тимоти Веа (58).
Для 26-летнего полузащитника Карраскаля, представляющего московское «Динамо», этот гол стал вторым за национальную команду.
Сборная США 13 июня примет команду Бразилии в товарищеской игре, колумбийцы 16 июня сыграют с боливийцами.