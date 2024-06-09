Вратарь Алиссон сыграл за сборную Бразилии под трехзначным игровым номером
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон сыграл за сборную Бразилии в товарищеском матче с командой Мексики (3:2) под 110-м номером.
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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон сыграл за сборную Бразилии в товарищеском матче с командой Мексики (3:2) под 110-м номером.
31-летний голкипер привык носить футболки с 1-м номером на спине — он является бесспорным первым выбором на позицию вратаря как в мерсисайдском клубе, так и в национальной команде.
Алиссон отыграл полные 90 минут матча с Мексикой с необычным номером. Поскольку сборная Бразилии празднует свое 110-летие, ей было предоставлено специальное разрешение на изготовление уникальной футболки для своего вратаря.