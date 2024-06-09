Текущие события
Футбол. Сборные
21:45
Италия
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
21:45
Черногория
Грузия
Футбол. Сборные
21:45
Словакия
Уэльс
Футбол. Сборные
22:15
Франция
Канада
Футбол. Сборные
8.06
Испания
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
03:30
Мексика
Бразилия
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
03:30
Мексика
Бразилия
8.06
Испания
Северная Ирландия
8.06
Бельгия
Люксембург
8.06
Дания
Норвегия
8.06
Португалия
Хорватия
8.06
Швейцария
Австрия
8.06
Швеция
Сербия
8.06
Молдавия
Кипр
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
18:51 (мск), источник: Sport24

Вратарь Алиссон сыграл за сборную Бразилии под трехзначным игровым номером

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон сыграл за сборную Бразилии в товарищеском матче с командой Мексики (3:2) под 110-м номером.

Бразилия
ЛиверпульТоварищеские матчи: календарь

31-летний голкипер привык носить футболки с 1-м номером на спине — он является бесспорным первым выбором на позицию вратаря как в мерсисайдском клубе, так и в национальной команде.

Алиссон отыграл полные 90 минут матча с Мексикой с необычным номером. Поскольку сборная Бразилии празднует свое 110-летие, ей было предоставлено специальное разрешение на изготовление уникальной футболки для своего вратаря.

Мексика
2:3
Первый тайм: 0:1
Бразилия
Читайте также от «Sport24»
Русская чемпионка мира показала, как ищет себе ухажера-миллионера в Испании: «В рабочей позиции. Ловля на живца»
Россиянка, приехавшая в США: «Америка отстает от России лет на 20. Майами — это как в Туле в перестройку»
«Это я в 2004 году». Узнали?
Русская гимнастка жестко опозорилась в такси: «Начало вонять. Таксист чуть не задохнулся. Это был стыд»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь