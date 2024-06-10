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01:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Газзаев: Карпин должен продолжить работу в сборной России

Бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев поделился мнением о продолжении работы специалистом Валерием Карпиным на посту главного тренера национальной команды России.

Россия
Ростов
Газзаев: Карпин должен продолжить работу в сборной России | Источник: Чемпионат.com

"Я считаю, что он должен продолжить работу на посту главного тренера сборной России. Вообще я выступаю против совмещения работы в клубе и в сборной, но в нынешней ситуации сборная, к сожалению, не принимает участия в официальных турнирах. Сегодня у Карпина есть возможность совмещения. К тому же Карпин как тренер клуба, выступающего в РПЛ, видит всех кандидатов в сборную во время игр чемпионата России.

Я выступаю за то, чтобы он продолжил работу в национальной команде. Мы видим, что Валерий Георгиевич стабилизировал состав и теперь не приглашает по 40−50 человек, как это было раньше. Сейчас он уже сформировал постоянный костяк сборной", — приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, Валерию Карпину 55 лет, он стал главным тренером национальной команды 23 июля 2021 года. Действующее трудовое соглашение специалиста с РФС истекает этим летом. Также Карпин возглавляет футбольный клуб «Ростов».

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