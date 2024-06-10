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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
13:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Может, это последний мой матч в сборной России». Большое интервью с Карпиным

Главный тренер национальной команды и «Ростова» — о прошедшем сезоне и собственном будущем.

Россия
БеларусьТоварищеские матчи: календарь
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Мой звонок застал главного тренера сборной России в пути — в последнее время переездов/перелётов в его жизни стало особенно много. По дороге из Петербурга в Нарву Валерий Карпин уделил почти полчаса «Чемпионату» — обстоятельно подвёл итоги игры в Минске и сезона в целом, а также прояснил ситуацию с собственным будущим. Контракт специалиста с РФС истекает, а это значит, что теоретически матч с белорусами мог оказаться для него последним в национальной команде.

— Супруга встретила вас не одна, а с милым щенком. Сюрприз?
 — Нет, конечно. Не сюрприз. В субботу утром мы вернулись в Москву после игры и сразу забрали собачку.

— Кому принадлежала идея завести питомца?
 — Скорее детям. Дочки упросили купить.

— Как назвали?
 — Федя.

— В честь кого-то или просто так?
 — Просто так.

— Это первый питомец в семье?
 — Да-да, первый. У меня вообще ни собак, ни кошек никогда не было.

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— А посреди отпуска срываться на игру когда-нибудь приходилось?
 — Не припомню такого. Это первый раз.

— То есть отдохнуть, психологически перезагрузиться ещё толком не успели?
 — За три дня? Нет, конечно (смеётся).

— До какого числа отдыхать будете?
 — 17 июня «Ростов» начинает. Готовиться дома будем.

Победа над Беларусью и 16:0 в трех последних матчах

— Многие сборные в это окно ФИФА заполнили оба слота. Вы не рассматривали такой возможности или и рассматривать нечего было?
 — Особо и рассматривать было нечего. Непонятно было, с кем ещё мы можем сыграть. Всё-таки хотелось бы встречаться с командами более-менее достойного уровня. Играть с условными Брунеем или Лаосом, наверное, неправильно, при всём к ним уважении.

— Давно с таким радушным приёмом за границей не сталкивались, как в дружественной Беларуси?
 — Так-то нас везде радушно принимали. В Узбекистане или Таджикистане не менее тепло встречали.

— У экспертов были опасения, что у футболистов будут чемоданные настроения. Вы говорили: «Попробуем с этим побороться». Поборолись?
 — Да, не только у экспертов, но и у меня прежде всего, чего греха таить, были такие сомнения. Однако, как видим, они не подтвердились. Ребята полностью опровергли эти опасения — не только результатом, но и качеством игры, с чем я их после матча и поздравил.

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— Михаил Гершкович назвал матч сборной России идеальным. Согласитесь со столь комплементарной оценкой?
 — Прямо идеального, наверное, ни одного матча не бывает. Но в Минске мне если не всё, то очень многое понравилось. Практически всё. Да, были моменты, которые ещё можно и нужно улучшать, но, в принципе, игра получилась очень хорошей.

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21.03.2024, 20:00

Россия4Сербия0

— Два матча — дважды 4:0. Какой из них больше порадовал содержанием игры?
 — В прошлом матче содержание тоже было хорошим, но с одной оговоркой: у сербов с 20-й минуты было на одного футболиста меньше. Поэтому здесь сложно давать оценку целостности игры. Но надо учитывать силу соперника. Даже вдесятером сборная Сербии — грозный соперник. А с белорусами, ещё раз повторю, сама игра порадовала. Результат, естественно, тоже.

— Сербия — 33-я в рейтинге ФИФА, Беларусь — 98-я. На поле разница в классе тоже ощущалась?
 — Конечно, сильно ощущалась. А счёт 4:0 в первом случае во многом обусловило удаление у Сербии. Если бы его не случилось, не думаю, что счёт был бы таким. Уровень и класс игроков у них, понятное дело, выше, чем у белорусов.

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7.06.2024, 20:00

Беларусь0Россия4

— Что больше порадовало по итогам трёх последних матчей — 16 забитых мячей или 0 пропущенных?
 — Эти игры были совершенно разными, поэтому я бы не принимал во внимание, ни сколько мы забили, ни сколько пропустили. Куба — это одна история, Сербия — другая, из-за удаления. Если бы мы обыграли сербов 4:0 11 на 11 — порадовались бы. А последний матч полностью порадовал. Нужно сказать футболистам спасибо за то, что провели такую игру. Если бы мы Беларусь не обыграли, эксперты говорили бы, что мы никакие. Когда побеждаешь, говорят: всё равно никакие — просто соперник ещё хуже играл. Хотя соперник играет так, как позволяем ему мы. И мы играем так, как нам позволяет соперник. Здесь дифирамбы петь никому не надо и не хочется, но и принижать ничего не надо. Это наша команда сделала так, чтобы белорусская сборная выглядела не лучшим образом. Не потому, что хозяева не хотели, а потому, что не могли.

Источник: Спорт-Экспресс

— По сравнению с матчем с сербами четвёрка защитников полностью изменилась. Вы всё ещё в поиске оптимального сочетания?
 — Да нет, в голове у меня это идеальное сочетание есть. Другое дело, что вмешались травмы. Понятно, что, если бы все были здоровы, в Минске вышла бы другая четвёрка защитников.

— На 100% другая?
 — Возможно, на 75. Или на 50, не знаю. Нужно оценивать не только состояние футболистов по медицинским показателям, но и физическое состояние тоже. Однако если бы Осипенко, Сильянов и Хлусевич были здоровы, вряд ли вся эта четвёрка (Вахания, Дивеев, Морозов, Горшков. — Прим. «Чемпионата») сыграла бы в таком сочетании.

— Но эти четверо свой шанс сполна использовали?
 — Посмотрите на табло и количество моментов у сборной Белоруссии — всё понятно станет. Оба момента у наших ворот мы создали себе сами. В первом тайме Сафонов начал обыгрывать нападающего в своей штрафной, а во втором передача Максименко не дошла до своего. Какие могут быть претензии к защитникам? Точнее — к оборонительной игре всей команды.

Дебют Максименко и Вахании, первый гол Тюкавина, дубль Чалова

— На игре Сафонова не сказалась шумиха вокруг его взаимоотношений с бывшей женой?
 — За исключением одного момента, когда он не захотел сыграть попроще, больше ошибок у Сафонова не было. Поэтому мне трудно оценить, сказалось ли. Я думаю, что нет.

— Как бы оценили дебют в сборной Максименко и Вахании?
 — Нормально. У Максименко и работы особой не было — за исключением момента, который он сам себе создал. Тут и оценивать по большому счёту нечего. А Вахания нормально, на своём уровне сыграл. Не вау, но достойно.

— Вы знали, что у Вахании на эти же сроки намечена свадьба?
 — Да, конечно.

— Илья не пытался отпроситься на бракосочетание?
 — Наоборот, ради сборной он поменял день свадьбы даже. У них раньше она должна была состояться.

— Вас не звал на свадьбу?
 — Да нет, пригласил, но вряд ли получится. Да и в отпуске их видеть не хочется (смеётся).

Источник: Спорт-Экспресс

— Для Морозова это тоже был первый полноценный матч за сборную. Оправдал ожидания?
 — Ещё раз: защитники сыграли хорошо, «на ноль». Как он может не оправдать ожиданий?

— Вы помните, чтобы Обляков забивал головой?
 — Не помню.

— У Чалова сложно складывались отношения со сборной, а тут три подряд результативных выхода — голы Камеруну и Беларуси, пара результативных передач с Кубой. Фёдор уже полностью освоился в команде?
 — Не знаю, что было раньше, а в последние два года мы его вызывали, и всё было нормально. Окей, результативных действий раньше не было, но это не показатель. Тюкавин, например, сербам не забил, но это не значит, что он плохо играл.

— Тюкавина признали игроком сезона в РПЛ. Вы тоже его поставили бы на первое место?
 — А я за Тюкавина и голосовал.

— Костю называют следующим кандидатом на переезд в Европу. Если бы он спросил вашего совета — ехать или нет — что сказали бы?
 — Я миллион раз уже говорил: если есть предложение из топ-5 чемпионатов — надо ехать.

Источник: Спорт-Экспресс

Первый «испанский» сезон Захаряна, разница между Миранчуками, перспективы Головина

— Если бы вам сейчас пришлось составлять заявку на Евро-2024, сильно отличался бы состав от «минского»?
 — А тех футболистов, которые не доехали по медицинским показателям, включать или нет?

— Наверное, логично учитывать тех, у кого несерьёзные проблемы со здоровьем.
 — Если бы все были здоровы, то да, заявка отличалась бы.

— Если бы не простуда у Захаряна, ему место в заявке на игру с белорусами нашлось бы?
 — Не факт, что попал бы в число первых 11, но в заявке был бы.

— Как бы вы оценили первый испанский сезон Арсена в не чуждой вам команде?
 — Первый год я бы назвал годом адаптации. Весь сезон у Захаряна ушёл на неё. Это нормальное явление, и слава богу, что в «Реале Сосьедад» это тоже понимают.

— С тренером сан-себастьянцев Альгуасилем общаетесь?
 — И с тренером, и со спортивным директором (Роберто Олабе. — Прим. «Чемпионата») на связи. С обоими я играл в «Реале Сосьедад». Периодически навожу у них справки о Захаряне — они-то его каждый день видят.

— Вы понимаете, почему Алексей Миранчук нечасто выходит в стартовом составе «Аталанты»?
 — Потому что есть тренер, который выбирает других игроков.

— В сборной Алексей впервые вышел с капитанской повязкой. Кажется, это доверие дополнительно его вдохновило.
 — Не знаю. Или вы думаете, что без капитанской повязки он играл бы иначе?

— Такие атрибуты доверия иногда мотивируют игроков дополнительно.
 — Уже никто не узнает, как бы Миранчук сыграл без повязки.

— Один Миранчук играет в России, другой — в Италии. Заметны различия в уровне мастерства, может быть, скорости мышления или работы с мячом?
 — Замечаю разницу в физической готовности. В Италии этому аспекту подготовки уделяют больше внимания.

Источник: Спорт-Экспресс

— Вы с Головиным на связи? Как он себя чувствует?
 — Восстанавливается. К следующему сезону должен быть готов.

— Александра признали лучшим игроком «Монако» в прошлом сезоне. Есть ему ещё куда расти в этой команде или желательно перейти на более высокий уровень?
 — А «Монако» что, невысокий уровень? На всякий случай — вторая команда Франции.

— Я имею в виду претендентов на победу в Лиге чемпионов.
 — Например?

— «Барселона», «Реал».
 — А они Головина зовут? Или ему самому туда написать заявление: «Прошу взять меня в команду»? Если предложение поступит, он наверняка подумает над ним.

— Кузяеву год во Франции пошёл на пользу?
 — Не знаю, окреп там Далер физически или нет, но хуже точно не стал. Как минимум.

— Тройку открытий сезона назовёте?
 — Кого-то называл. Файзуллаев, Вахания, а третьего не помню.

Будущее сборной и контракт Карпина с РФС

— У вас есть понимание, когда сборная соберётся в следующий раз?
 — В следующее окно ФИФА — в сентябре. Когда ей ещё собираться?

— По соперникам ясности нет?
 — У меня нет.

— А пожелания?
 — Хотелось бы соперника как можно сильнее. С любого континента.

— Говоря о своём будущем в сборной, вы сказали: «Зависит от предложения». То есть его ещё не последовало?
 — Нет, не было.

— А предварительные разговоры на этот счёт с Дюковым?
 — Предварительные — были.

— Не могли бы вы уточнить, от чего зависит вопрос продления контракта? Вряд ли во главе угла финансовый вопрос?
 — Тут много нюансов: срок действия контракта, штаб. Опять же, вопрос совмещения с «Ростовом»: как и что это будет.

— Допускаете, что этот матч мог стать последним для вас в сборной?
 — И теоретически, и практически он мог быть последним.

— Но вы, в принципе, готовы продолжать работу на разрыв?
 — Теоретически и в принципе, наверное, да. Как я и говорил раньше, зависит от многих факторов.

Источник: РИА "Новости"

— Скажите, что сложнее: готовить сборную к отборочным матчам, как это у вас было в 2021 году, или сейчас, когда нет понимания по срокам нашего возвращения?
— Однозначно сложнее без официальных матчей. Когда есть отборочные матчи, тогда всё всем понятно — и болельщикам, и тренерам, и прежде всего футболистам. Когда этого нет, сложнее находить ответы на многочисленные вопросы.

Трансферы «Ростова» и фавориты Евро-2024

— Вы сказали, что не будете отключать мобильный в отпуске, чтобы не пропустить трансферные новости. Состав «Ростова» нуждается в серьёзном усилении?
 — Серьёзном или нет — не знаю, но нуждается.

— Уточните, в какие линии ждёте новых людей?
 — Конечно, нет.

— Есть уверенность, что всех лидеров сохраните?
 — Откуда ей взяться? Я сейчас скажу: да, я уверен, а завтра придут и дадут за кого-то € 100 млн — и что? Если поступит огромное предложение — понятно, что лидеры уйдут.

— У ряда иностранцев — Альмквиста, Гиговича, Соу, Хаджикадунича, Кнудсена — истекает срок аренды. Есть вероятность, что кто-то из них продолжит выступления в России?
 — Я не знаю. Клуб занимается этим вопросом.

— Если отталкиваться от количества совместных матчей (176), вы главный тренер в жизни Песьякова. Грустно по-человечески расставаться с ним?
 — Это футбол, что сделаешь. Выбор каждого. Захотел он так — ну окей.

Источник: РИА "Новости"

— Не заслуживал Сергей яростного хейта после Петербурга?
 — Я комментариев не читаю, поэтому не знаю.

— 14 июня стартует Евро-2024. Планируете смотреть или без России неинтересно?
 — За групповой стадией внимательно точно не буду следить. Все матчи — точно нет, какие-то игры выборочно посмотрю. За плей-офф, наверное, более пристально буду наблюдать.

— Симпатии на чьей стороне будут? Испания, Сербия, может быть, Грузия?
 — Скорее всего, Сербия, Испания.

— Кто вам видится фаворитами?
 — Как обычно — Франция, Испания, Португалия, Германия. Возможно, кто-то ещё выстрелит.

Автор: Олег Лысенко

Беларусь
0:4
Первый тайм: 0:2
Россия
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