В КФФ сделали заявление по матчу с Россией после назначения Черчесова

— У нас всегда есть желание сыграть со сборной России. Нам бы был интересен этот матч, но пока все находится на стадии переговоров. Наша сборная всегда хотела бы получать такие практики, как игры с российской командой. Динамика такова: мы сыграли с Арменией, завтра матч с Азербайджаном, а с Россией сыграть нам еще интереснее.

Если получится договориться, то мы официально об этом объявим. Пока обсуждения по матчу между КФФ и РФС нет — есть желание от обеих сторон. Не могу говорить за российскую сторону, но мы и они хотели бы организовать эту встречу. В этом году будем смотреть на даты, ищем графики, а у сборной есть перегрузка по матчам. Будем думать над этим после полноценного включения Станислава Черчесова в работу с нашей сборной. Тогда будем думать и обсудим с ним возможность товарищеской игры с Россией. Пока у нас плотный график, но в случае предварительной договоренности между нашими федерациями мы все сообщим.