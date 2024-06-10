Исламхан высказался о своем возвращении в сборную Казахстана

«Хочу поблагодарить президента КФФ и главного тренера за возможность вернуться в сборную. Я потерял много времени сначала в связи допинговой дисквалификацией, а потом из-за травмы. Рад находиться в расположении сборной. Что касается игры против Азербайджана, то мы ожидаем нелегкую игру. Соперник нам хорошо знаком, мы уже играли против него в Лиге наций пару лет назад. Мы будем испытывать себя и постараемся выложить все свои силы, чтобы добиться позитивного результата. Мы тоже провели хорошие отрезки в прошлом квалификационном цикле. Уверен, что в Азербайджане знают, что мы — хороший соперник», — цитирует Исламхана Meta-Ratings.kz.