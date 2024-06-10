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19:27 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан высказался о своем возвращении в сборную Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан высказался о возвращении в национальную команду перед игрой с Азербайджаном, сообщают Vesti.kz. В проигранном матче с Арменией (1:2) Исламхан отметился забитым голом.

Казахстан
Ордабасы
Источник: КФФ

«Хочу поблагодарить президента КФФ и главного тренера за возможность вернуться в сборную. Я потерял много времени сначала в связи допинговой дисквалификацией, а потом из-за травмы. Рад находиться в расположении сборной. Что касается игры против Азербайджана, то мы ожидаем нелегкую игру. Соперник нам хорошо знаком, мы уже играли против него в Лиге наций пару лет назад. Мы будем испытывать себя и постараемся выложить все свои силы, чтобы добиться позитивного результата. Мы тоже провели хорошие отрезки в прошлом квалификационном цикле. Уверен, что в Азербайджане знают, что мы — хороший соперник», — цитирует Исламхана Meta-Ratings.kz.

Напомним, товарищеский матч Казахстан — Азербайджан пройдет 11 июня в венгерском городе Сомбатхей. Начало в 19:00 по казахстанскому времени.

Исламхан был дисквалифицирован осенью 2021 года, он пропустил два года за применение допинга. После возвращения в профессиональный футбол Исламхан стал игроком «Ордабасы», за который выступает по сей день.

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