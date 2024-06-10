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19:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент УЕФА Чеферин сделал заявление о допуске юношеских сборных России к турнирам

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что юношеские сборные России не допускаются до международных турниров из-за позиции некоторых национальных ассоциаций, которые находятся под давлением своих правительств.

Россия U21
Президент УЕФА Чеферин сделал заявление о допуске юношеских сборных России к турнирам | Источник: Чемпионат.com

«Мы уже обсуждали вопрос о том, не следует ли снова допустить к нашим соревнованиям юношеские сборные России. В конце концов, почему это должно касаться детей, которые еще не могут пойти на выборы в своей стране? Но на данный момент для этого нет никакой возможности, потому что некоторые ассоциации находятся под сильным влиянием своих правительств», — приводит слова Чеферина Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Исполком УЕФА 26 сентября 2023 года допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет. Предполагалось, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ. Но позже данный вопрос был снят с повестки.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

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