Президент УЕФА Чеферин сделал заявление о допуске юношеских сборных России к турнирам

«Мы уже обсуждали вопрос о том, не следует ли снова допустить к нашим соревнованиям юношеские сборные России. В конце концов, почему это должно касаться детей, которые еще не могут пойти на выборы в своей стране? Но на данный момент для этого нет никакой возможности, потому что некоторые ассоциации находятся под сильным влиянием своих правительств», — приводит слова Чеферина Frankfurter Allgemeine Zeitung.