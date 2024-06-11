Полузащитник сборной России Карпукас: Хотели больше забить Белоруссии

«Мы могли забивать и больше. Это говорит о том, что Россия хорошо подготовилась к матчу. Мы не останавливались на том счете, который был. Хотели забить больше, это нам Валерий Георгиевич пропагандирует. Да и мы сами понимаем, что надо идти и атаковать, забивать много голов», — цитирует Карпукаса Metaratings.