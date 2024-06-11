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00:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник сборной России Карпукас: Хотели больше забить Белоруссии

Полузащитник сборной России Артем Карпукас прокомментировал победу в товарищеском матче над Белоруссией (4:0).

Беларусь
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«Мы могли забивать и больше. Это говорит о том, что Россия хорошо подготовилась к матчу. Мы не останавливались на том счете, который был. Хотели забить больше, это нам Валерий Георгиевич пропагандирует. Да и мы сами понимаем, что надо идти и атаковать, забивать много голов», — цитирует Карпукаса Metaratings.

Матч проходил 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске. Дубль за сборную России оформил Федор Чалов. По голу забили Иван Обляков и Константин Тюкавин.

Беларусь
0:4
Первый тайм: 0:2
Россия
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