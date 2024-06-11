Матч легенд футбола России и Белоруссии пройдет в Минске 7 июля

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Матч между командами легенд футбола России и Белоруссии пройдет в Минске 7 июля. Об этом ТАСС сообщили в департаменте мероприятий Российского футбольного союза (РФС).

«Первоначально планировалось провести эту встречу днем ранее, но по договоренности с вещателем было решено перенести на воскресенье, когда в расписании трансляций чемпионата Европы по футболу есть свободный слот», — отметили в департаменте мероприятий РФС.

Матч начнется в 16:00 мск. Как сообщили в департаменте мероприятий, игра будет приурочена к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

«Матч легенд российского и белорусского футбола может стать чем-то новым и собрать много зрителей, особенно учитывая популярность идеи таких ностальгических встреч. Я помню, что на матче легенд московских “Локомотива” и ЦСКА при плохой погоде пришло около 13 тыс. человек. Меня тогда это впечатлило, как и организация проведения», — сказал ТАСС бывший защитник «Локомотива» и сборной Белоруссии Сергей Гуренко.

«Многие из легендарных футболистов по-прежнему в хорошей форме, тот же Юрий Жирков, который недавно был в основе петербургского “Зенита”. Хорошо играет Динияр Билялетдинов, прекрасно двигается Дима Сычев. Дима Лоськов уже, конечно, в возрасте, да и раньше он не особо много бегал, но его видение поля, умение вовремя отдать передачу никуда не пропало, этого не отнять. Так что многие до сих пор в кондиции», — добавил Гуренко, отметив, что сам готов принять участие в игре, если восстановится после операции.