«Намного хуже». Черчесов прокомментировал второе поражение сборной Казахстана

«Я смотрел обе товарищеские игры сборной Казахстана. В Ереване команда начала неважно, пропустив мяч на первых минутах. А сегодня ребята сыграли совсем по-другому, поведя в счете к середине первого тайма. В определенный момент мячом начал владеть Азербайджан. Пока не знаю, почему решили отдать мяч сопернику. Надо сказать, что это товарищеский матч, и обе команды сыграли в обороне намного хуже, чем в атаке. После игры я зашел в раздевалку и сказал ребятам над чем работать, чтобы мы могли поправлять свои ошибки еще до сентябрьских матчей. Товарищеские матчи нужны для того, чтобы проверить свою обойму: сегодня сыграли два резервных вратаря и несколько молодых футболистов. К ребятам есть определенные вопросы, однако это рабочие моменты, над которыми мы будем работать», — сказал Черчесов.