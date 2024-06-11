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22:46 (мск), источник: Vesti.kz

Балтиев объяснил причины поражения от Азербайджана

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Руслан Балтиев прокомментировал итог товарищеского матча против команды Азербайджана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Azerisport.com.

Азербайджан
КазахстанТоварищеские матчи: календарь
Источник: КФФ

Встреча в венгерском Сомбатхее завершилась со счетом 3:2 в пользу азербайджанцев. Примечательно, что к 28-й минуте Казахстан выигрывал со счетом 2:0.

«Думаю, такая игра может понравится болельщикам, с обилием голевых моментов у обеих ворот. Соперники достойны друг друга. Хочется поздравить сборную Азербайджана с победой. Проиграли из-за своих ошибок. Нужно уметь концентрироваться. Да, не хватило немного концентрации, когда пропускали перед самым перерывом», — заявил Балтиев.

Балтиев раньше входил в тренерский штаб прежнего наставника Магомеда Адиева. Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов, назначенный на свой пост 3 июня приступит к работе позднее.

Азербайджан
3:2
Первый тайм: 1:2
Казахстан
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