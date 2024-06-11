Балтиев объяснил причины поражения от Азербайджана
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Руслан Балтиев прокомментировал итог товарищеского матча против команды Азербайджана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Azerisport.com.
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Руслан Балтиев прокомментировал итог товарищеского матча против команды Азербайджана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Azerisport.com.
Встреча в венгерском Сомбатхее завершилась со счетом 3:2 в пользу азербайджанцев. Примечательно, что к 28-й минуте Казахстан выигрывал со счетом 2:0.
«Думаю, такая игра может понравится болельщикам, с обилием голевых моментов у обеих ворот. Соперники достойны друг друга. Хочется поздравить сборную Азербайджана с победой. Проиграли из-за своих ошибок. Нужно уметь концентрироваться. Да, не хватило немного концентрации, когда пропускали перед самым перерывом», — заявил Балтиев.
Балтиев раньше входил в тренерский штаб прежнего наставника Магомеда Адиева. Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов, назначенный на свой пост 3 июня приступит к работе позднее.