Белорусские футболисты уступили израильтянам в товарищеском матче

После проигрыша в Минске россиянам (0:4) сегодня белорусские футболисты уступили в Будапеште команде Израиля с тем же счетом. Уже в первой половине игры в воротах Сергея Игнатовича побывало три мяча. До перерыва белорусы очень редко атаковали и лишь пру раз напрягли оборону соперников. Во втором тайме игра шла по такому же сценарию с той лишь разницей, что израильтяне отличились только один раз.



Сборная Беларуси не может поразить ворота соперников уже в четвертой встрече кряду.



Теперь подопечные испанского специалиста Карлоса Алоса Феррера отправятся в свои клубы, а в начале осени примут старт в новом сезоне Лиги наций. Свой первый поединок в группе С3 белорусы проведут 5 сентября против команды Болгарии, а 8 сентября сыграют с футболистами Люксембурга. В этом квартете также выступит сборная Северной Ирландии.