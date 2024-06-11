Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Северная Ирландия
Андорра
Футбол. Сборные
2-й тайм
Португалия
Ирландия
Футбол. Сборные
19:00
Беларусь
Израиль
Футбол. Сборные
19:00
Греция
Мальта
Футбол. Сборные
19:00
Сан-Марино
Кипр
Футбол. Сборные
18:00
Молдавия
Украина
Футбол. Сборные
17:00
Азербайджан
Казахстан
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
19:00
Беларусь
Израиль
19:00
Сан-Марино
Кипр
19:00
Греция
Мальта
18:00
Молдавия
Украина
17:00
Азербайджан
Казахстан
10.06
Нидерланды
Исландия
10.06
Польша
Турция
10.06
Чехия
Северная Македония
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
22:52 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты уступили израильтянам в товарищеском матче

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси потерпели второе подряд крупное поражение, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь
ИзраильТоварищеские матчи: календарь
Источник: БЕЛТА

После проигрыша в Минске россиянам (0:4) сегодня белорусские футболисты уступили в Будапеште команде Израиля с тем же счетом. Уже в первой половине игры в воротах Сергея Игнатовича побывало три мяча. До перерыва белорусы очень редко атаковали и лишь пру раз напрягли оборону соперников. Во втором тайме игра шла по такому же сценарию с той лишь разницей, что израильтяне отличились только один раз.

Сборная Беларуси не может поразить ворота соперников уже в четвертой встрече кряду.

Теперь подопечные испанского специалиста Карлоса Алоса Феррера отправятся в свои клубы, а в начале осени примут старт в новом сезоне Лиги наций. Свой первый поединок в группе С3 белорусы проведут 5 сентября против команды Болгарии, а 8 сентября сыграют с футболистами Люксембурга. В этом квартете также выступит сборная Северной Ирландии.

Беларусь
0:4
Первый тайм: 0:3
Израиль
Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь