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22:55 (мск), источник: Vesti.kz

Аймбетов прокомментировал поражение в матче с Азербайджаном

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов высказался о поражении национальной команды в товарищеском матче от Азербайджана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz. Встреча в венгерском Сомбатхее завершилась со счетом 3:2 в пользу азербайджанцев.

Азербайджан
КазахстанТоварищеские матчи: календарь
Источник: КФФ

Примечательно, что к 28-й минуте Казахстан выигрывал со счетом 2:0: голы на счету Яна Вороговского и Максима Самородова. Аймбетов отличился результативной передачей.

— К сожалению, мы не смогли использовать все свои моменты. Каждый игрок мечтает забить за сборную Казахстана, независимо от игры: будь это товарищеский матч, либо официальный. Постарался забить свой гол, однако мне не хватило удачи.

— Несмотря на это, ты отдал голевой пас Максиму Самородову.

— Я рад, что ушел с поля не без голевого действия. Обидно, что мы проиграли.

— В социальных сетях пишут о том, что скоро ты покинешь «Адана Демирспор».

— На данный момент я ничего не знаю. Это все слухи. Пока у меня есть действующий контракт.

Напомним, 7 июня сборная Казахстана уступила в Ереване команде Армении — 1:2. В этих встречах командой руководил казахстанский специалист Руслан Балтиев, входивший в штаб прежнего наставника Магомеда Адиева. Новый наставник команды Станислав Черчесов, назначенный на свой пост 3 июня приступит к работе позднее.

Азербайджан
3:2
Первый тайм: 1:2
Казахстан
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