Аймбетов прокомментировал поражение в матче с Азербайджаном

Примечательно, что к 28-й минуте Казахстан выигрывал со счетом 2:0: голы на счету Яна Вороговского и Максима Самородова. Аймбетов отличился результативной передачей.

— К сожалению, мы не смогли использовать все свои моменты. Каждый игрок мечтает забить за сборную Казахстана, независимо от игры: будь это товарищеский матч, либо официальный. Постарался забить свой гол, однако мне не хватило удачи.

— Несмотря на это, ты отдал голевой пас Максиму Самородову.

— Я рад, что ушел с поля не без голевого действия. Обидно, что мы проиграли.

— В социальных сетях пишут о том, что скоро ты покинешь «Адана Демирспор».

— На данный момент я ничего не знаю. Это все слухи. Пока у меня есть действующий контракт.