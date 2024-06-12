Сборная Чили разгромила парагвайцев благодаря дублю футболиста ЦСКА
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сборная Чили по футболу обыграла команду Парагвая в товарищеском матче.
Чили
ПарагвайТоварищеские матчи: календарь
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сборная Чили по футболу обыграла команду Парагвая в товарищеском матче.
Встреча в Сантьяго завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Дублем отметился полузащитник московского ЦСКА Виктор Давила (17-я и 37-я минуты), еще один мяч забил Эдуардо Варгас (53). В составе парагвайцев на замену вышел капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна.
Обе команды сыграют на предстоящем Кубке Америки, которы пройдет с 20 июня по 14 июля в США. Сборная Чили сыграет в группе А с командами Аргентины, Перу и Канады, сборная Парагвая — в группе D с командами Бразилии, Колумбии и Коста-Рики.