Сборная Чили разгромила парагвайцев благодаря дублю футболиста ЦСКА

Встреча в Сантьяго завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Дублем отметился полузащитник московского ЦСКА Виктор Давила (17-я и 37-я минуты), еще один мяч забил Эдуардо Варгас (53). В составе парагвайцев на замену вышел капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна.

Обе команды сыграют на предстоящем Кубке Америки, которы пройдет с 20 июня по 14 июля в США. Сборная Чили сыграет в группе А с командами Аргентины, Перу и Канады, сборная Парагвая — в группе D с командами Бразилии, Колумбии и Коста-Рики.