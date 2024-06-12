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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
10:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Чили разгромила парагвайцев благодаря дублю футболиста ЦСКА

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сборная Чили по футболу обыграла команду Парагвая в товарищеском матче.

Чили
ПарагвайТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"

Встреча в Сантьяго завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Дублем отметился полузащитник московского ЦСКА Виктор Давила (17-я и 37-я минуты), еще один мяч забил Эдуардо Варгас (53). В составе парагвайцев на замену вышел капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна.

Обе команды сыграют на предстоящем Кубке Америки, которы пройдет с 20 июня по 14 июля в США. Сборная Чили сыграет в группе А с командами Аргентины, Перу и Канады, сборная Парагвая — в группе D с командами Бразилии, Колумбии и Коста-Рики.

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