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21:42 (мск), источник: Sport24

Матч легенд России и Беларуси пройдет в Минске 7 июля

Матч между командами легенд футбола России и Белоруссии пройдет в Минске 7 июля.

Беларусь
Россия

Матч начнется в 16:00 мск. Игра будет приурочена к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

«Матч легенд российского и белорусского футбола может стать чем-то новым и собрать много зрителей, особенно учитывая популярность идеи таких ностальгических встреч. Я помню, что на матче легенд московских “Локомотива” и ЦСКА при плохой погоде пришло около 13 тыс. человек. Меня тогда это впечатлило, как и организация проведения», — сообщил ТАСС бывший защитник «Локомотива» и сборной Беларуси Сергей Гуренко.

7 июня сборная России в Минске со счетом 4:0 обыграла команду Беларуси в товарищеском матче.

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