Матч легенд России и Беларуси пройдет в Минске 7 июля
Матч между командами легенд футбола России и Белоруссии пройдет в Минске 7 июля.
Беларусь
Россия
Матч начнется в 16:00 мск. Игра будет приурочена к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
«Матч легенд российского и белорусского футбола может стать чем-то новым и собрать много зрителей, особенно учитывая популярность идеи таких ностальгических встреч. Я помню, что на матче легенд московских “Локомотива” и ЦСКА при плохой погоде пришло около 13 тыс. человек. Меня тогда это впечатлило, как и организация проведения», — сообщил ТАСС бывший защитник «Локомотива» и сборной Беларуси Сергей Гуренко.
7 июня сборная России в Минске со счетом 4:0 обыграла команду Беларуси в товарищеском матче.