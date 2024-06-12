Матч легенд России и Беларуси пройдет в Минске 7 июля

«Матч легенд российского и белорусского футбола может стать чем-то новым и собрать много зрителей, особенно учитывая популярность идеи таких ностальгических встреч. Я помню, что на матче легенд московских “Локомотива” и ЦСКА при плохой погоде пришло около 13 тыс. человек. Меня тогда это впечатлило, как и организация проведения», — сообщил ТАСС бывший защитник «Локомотива» и сборной Беларуси Сергей Гуренко.