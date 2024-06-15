«Я отказываюсь смотреть матчи Бразилии». Роналдиньо эмоционально высказался о сборной

«Не собираюсь смотреть ни одного матча. Ей не хватает энергии, радости, она играет плохо. Поэтому я не буду смотреть ни одного матча. Я отказываюсь смотреть игры Бразилии.



Дела идут не очень хорошо. Не хватает бодрости, самоотдачи — всего не хватает», — сказал Роналдиньо в эфире YouTube-канала Cartoloucos.