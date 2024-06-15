Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Испания
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Венгрия
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Италия
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
14.06
Германия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Польша
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Словения
Дания
Все события
17:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси назвал игрока сборной Аргентины, которого ждёт большое будущее

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси после победы в товарищеском матче со сборной Гватемалы (4:1) похвалил своего соотечественника и игрока миланского «Интера» Валентина Карбони.

Аргентина
Месси назвал игрока сборной Аргентины, которого ждёт большое будущее | Источник: Чемпионат.com

«У него большое настоящее и будущее, мы должны найти применение его таланту, также как и таланту других игроков, которые приходят к нам в сборную. С тех пор, как мы приехали в США, он тренируется с нами. Я видел его в сборной до 20 лет, но он сильно вырос: он другой игрок, гораздо более обученный и с потрясающим качеством», — приводит слова Месси FCInterNews.

Карбони в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Монцу». В составе этой команды он сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Чемпионат.com»
Сборная Украины получит дополнительную охрану на Евро-2024
МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр спустя 124 года
Церемония открытия ЕВРО-2024: во сколько начало, где смотреть трансляцию
Канада ввела санкции против Владислава Третьяка
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь