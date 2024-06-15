Месси назвал игрока сборной Аргентины, которого ждёт большое будущее

«У него большое настоящее и будущее, мы должны найти применение его таланту, также как и таланту других игроков, которые приходят к нам в сборную. С тех пор, как мы приехали в США, он тренируется с нами. Я видел его в сборной до 20 лет, но он сильно вырос: он другой игрок, гораздо более обученный и с потрясающим качеством», — приводит слова Месси FCInterNews.