Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Австрия
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Бельгия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Румыния
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Сербия
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
18.06
Турция
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
18.06
Португалия
Чехия
Все события
22:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Калачёв: На игру легенд сборных России и Беларуси соберётся много зрителей

Бывший игрок «Ростова» Тимофей Калачев высказался о предстоящем матче легенд сборных России и Беларуси.

Беларусь
Россия
Калачёв: на игру легенд сборных России и Беларуси соберётся много зрителей | Источник: Чемпионат.com

«Я уверен, что на игру соберётся достаточно много зрителей, хоть в Беларуси сейчас популярность футбола и снизилась. Потому что людям будет интересно вновь увидеть тех игроков, на игру которых раньше собирались полные стадионы: Глеб, Гуренко, Корниленко и многие другие. Им будет приятно услышать эти фамилии на стадионе, да ещё и в матче с легендами из России, где тоже собрали топовую команду из футболистов с большими именами», — приводит слова Калачёва «РБ Спорт».

Встреча легенд Беларуси и России пройдёт в Минске 7 июля. Тренерами команды хозяев будут Анатолий Байдачный и заслуженный тренер СССР Эдуард Малофеев.

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян. На восьмой минуте матча полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Сборная Украины получит дополнительную охрану на Евро-2024
МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр спустя 124 года
Церемония открытия ЕВРО-2024: во сколько начало, где смотреть трансляцию
Канада ввела санкции против Владислава Третьяка
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь