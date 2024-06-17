Калачёв: На игру легенд сборных России и Беларуси соберётся много зрителей

«Я уверен, что на игру соберётся достаточно много зрителей, хоть в Беларуси сейчас популярность футбола и снизилась. Потому что людям будет интересно вновь увидеть тех игроков, на игру которых раньше собирались полные стадионы: Глеб, Гуренко, Корниленко и многие другие. Им будет приятно услышать эти фамилии на стадионе, да ещё и в матче с легендами из России, где тоже собрали топовую команду из футболистов с большими именами», — приводит слова Калачёва «РБ Спорт».