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09:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборные Перу и Чили сыграли вничью в матче Кубка Америки

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Сборная Чили сыграла вничью с командой Перу в матче первого тура группового этапа Кубка Америки по футболу, который проходит в США.

Перу
Чили
Источник: Reuters

Встреча группы A прошла в Арлингтоне (штат Техас) и завершилась со счетом 0:0. Выступающий за московский ЦСКА нападающий сборной Чили Виктор Давила вышел в стартовом составе, получил желтую карточку на 47-й минуте и был заменен на 65-й минуте.

Обе команды набрали по одному очку. Лидирует в группе сборная Аргентины (3 очка), которая в матче открытия обыграла команду Канады (0) со счетом 2:0.

В следующем туре сборная Перу сыграет с командой Канады, а чилийцы встретятся с аргентинцами. Обе встречи пройдут в ночь на 26 июня.

Кубок Америки проходит с 20 июня по 14 июля.

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