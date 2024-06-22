Сборные Перу и Чили сыграли вничью в матче Кубка Америки
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Сборная Чили сыграла вничью с командой Перу в матче первого тура группового этапа Кубка Америки по футболу, который проходит в США.
Перу
Чили
Встреча группы A прошла в Арлингтоне (штат Техас) и завершилась со счетом 0:0. Выступающий за московский ЦСКА нападающий сборной Чили Виктор Давила вышел в стартовом составе, получил желтую карточку на 47-й минуте и был заменен на 65-й минуте.
Обе команды набрали по одному очку. Лидирует в группе сборная Аргентины (3 очка), которая в матче открытия обыграла команду Канады (0) со счетом 2:0.
В следующем туре сборная Перу сыграет с командой Канады, а чилийцы встретятся с аргентинцами. Обе встречи пройдут в ночь на 26 июня.
Кубок Америки проходит с 20 июня по 14 июля.