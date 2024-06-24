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21:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карпин продлил контракт со сборной России

Как стало известно «СЭ», главный тренер сборной России Валерий Карпин подписал новый контракт на два года.

РоссияТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"

55-летний специалист возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу в сборной России с «Ростовом».

Под руководством Карпина национальная команда провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в одной встрече.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого команда Карпина не сыграла на ЧМ-2022 и пропустила отбор на Евро-2024.

В последнем товарищеском матче 7 июня в Минске сборная России разгромила Белоруссию (4:0).

Беларусь
0:4
Первый тайм: 0:2
Россия
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