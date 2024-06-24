Карпин продлил контракт со сборной России
Как стало известно «СЭ», главный тренер сборной России Валерий Карпин подписал новый контракт на два года.
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Как стало известно «СЭ», главный тренер сборной России Валерий Карпин подписал новый контракт на два года.
55-летний специалист возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу в сборной России с «Ростовом».
Под руководством Карпина национальная команда провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в одной встрече.
С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого команда Карпина не сыграла на ЧМ-2022 и пропустила отбор на Евро-2024.
В последнем товарищеском матче 7 июня в Минске сборная России разгромила Белоруссию (4:0).