Сборная Бразилии не смогла обыграть Коста-Рику на старте Кубка Америки
Бразилия стартовала в Кубке Америки с ничьей против Коста-Рики.
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Бразилия стартовала в Кубке Америки с ничьей против Коста-Рики.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Сборная Бразилии по футболу сыграла вничью с национальной командой Коста-Рики на групповом этапе розыгрыша Кубка Америки.
Встреча первого тура группы D, которая прошла в ночь на вторник по московскому времени в Инглвуде (США, штат Калифорния), закончилась со счетом 0:0. Нападающий бразильцев Неймар не сыграл из-за травмы и наблюдал за встречей с трибун.
В другом матче сборная Колумбии обыграла команду Парагвая со счетом 2:1 и с тремя очками возглавила турнирную таблицу.
В следующем туре бразильцам 29 июня предстоит встретиться с парагвайцами, а сборная Коста-Рики в тот же день сыграет с колумбийцами.