Черчесов дал добро на трансфер Зайнутдинова в «Зенит»

«Я уже общался с Бахтиером. Меня интересовал его нос. То, что он его прооперировал.



А если говорить о футболе, в “Бешикташе” у меня много знакомых, я спросил, будет ли у него возможность играть там постоянно в основе. Хотя, в таком клубе ни у кого нет гарантии постоянно играть в основе. Там новый тренер. Нужно время, чтобы они поняли друг друга.

Был интерес (к Зайнутдинову) со стороны “Зенита”. Он должен понять, где ему будет лучше. Понятно, мне было бы лучше, если бы он был в “Зените”, я и с Семаком на связи. Он свое решение принял, я его поддержал. Это мой футболист, он дает качество. Осталось встретиться с ним лично», — сказал Черчесов.