Президент Казахстанской федерации футбола высказался о конфликте Черчесова с журналистом

«Все закончилось хорошо. Казахское гостеприимство намного выше всяких перепутий. Всегда бывают такие моменты, что не так сказал или не так понял. У обеих сторон этого спора все нормально. Пошумели, поспорили и сошлись на том, что гостеприимство — есть гостеприимство. Все уважают вопросы и ответы друг друга. На случай таких ситуаций есть переводчик, поэтому на пресс-конференции все могут задавать вопросы как на казахском, так и на русском. Русский язык в Казахстане является втором государственным. Это нормальный процесс, и все понимают, что возможны споры», — приводит слова Барменкулова Sport24.